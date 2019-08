Perleberg

Die Neue Sachlichkeit beschreibt eine Kunstrichtung aus der Weimarer Republik. Stil-leben waren in der Malerei dieser Zeit besonders oft vertreten. Auch in Perleberg versteht man sich auf die Kunst, darf sie in höchsten Tönen loben. Lotte Lehmann lässt grüßen. Jetzt folgt der Brückenschlag in die Kommunalpolitik, denn hier bahnt sich in der Kreisstadt gerade eine neue Epoche an.

Ausschussvorsitzender setzt Akzente

Sie wurde eingeläutet in der ersten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung, Jugend, Kultur, Sport und Tourismus. Der Tagesordnungspunkt eins, Standard in allen Sitzungen, dauert in der Regel Sekunden. Dann sind Eröffnung und Begrüßung abgehakt. Ergänzend stand auf der Einladung aber der Zusatz „Vorstellung der Ausschussmitglieder“, der dafür sorgte, dass es länger dauerte. Denn auch Verwaltung und Gäste wurden einbezogen.

Hinzu kam die individuelle Auslegung der Ausschussleitung durch den neuen Vorsitzenden Fred Fischer (Perleberger Stadtwächter), der für viele Rolandstädter ein alter Bekannter ist. Er setzte sehr deutlich Akzente durch Wissen und Kenntnis der Materie aus seiner Zeit als Perleberger Bürgermeister.

So gab Fischer Einblicke in die Rahmenbedingungen der Ausschussarbeit, die aufgrund der vielen neuen Mitglieder in der Runde durchaus hilfreich sind und in etlichen anderen Kommunen allzu oft unter den Tisch fallen. Das ermutigte manche auch nachzufragen, als es beispielsweise um das Thema der freiwilligen Aufgaben der Selbstverwaltung ging.

Ein Din-A-4-Zettel voller Themenvorschläge

So weit, so gut. Wenn notwendig, hatte sich Bürgermeisterin Annett Jura bis kurz vor Ende des öffentlichen Teils zur Sache geäußert. Als Fred Fischer dann jedoch zum Schluss einen Din-A-4-Zettel in die Hand nahm und ausführlich vortrug, welche Themen im Ausschuss besprochen werden sollten – die Palette reichte von Dorfgemeinschaftshäusern über Ausstattung der Kitas bis zum Arnold-Denkmal –, folgte prompt Juras Antwort: „Herr Vorsitzender, ich habe zur Kenntnis genommen, welche Wünsche sie haben, erwarte aber detaillierte Vorschläge für die Ausschussvorbereitung.“

Als die Hauptverwaltungsbeamtin in der Vorstellungsrunde zu Wort kam, hatte sie erklärt, teilzunehmen, wenn es die Themen erfordern. Die nächste Sitzung ist für den 10. September geplant...

Von Stephanie Fedders