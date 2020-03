Häuser an der Wollweberstraße in Perleberg werden gesichert

Perleberg

Rund um den Nicolai-Kirchplatz in Perleberg wird seit November 2019 gebaut – am Dienstag konnten sich nun die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses vor Ort über das informieren, was dort gerade passiert, insbesondere was die Sicherung von Gebäuden angeht.

Deutlich sichtbar ist es für die Perleberger schon von der Wollweberstraße aus. Der Durchgangsverkehr kommt hier an den Häusern vorbei, die im Zuge der Maßnahmen saniert werden: die Gebäude Wollweberstraße 11 sowie Wollweberstraße 14 und 15, wo die Arbeiten schon seit mehr als einem Monat laufen.

Denkmalgeschützte Gebäude sollen unbedingt erhalten werden

Es handelt sich um denkmalgeschützte Bausubstanz, die trotz ihres schlechten Bauzustandes unbedingt erhalten werden soll. Bauherr ist in beiden Fällen die Stadt, Auftraggeber die BIG Städtebau, der Sanierungsträger in der Altstadt. Mit der Planung ist bei der Wollweberstraße 14 und 15 das Architekturbüro Magolz in Wittenberge beauftragt worden.

Die Bauausführung übernehmen hier ausschließlich Firmen aus der Prignitz, die Gerüstarbeiten zum Beispiel Rittergerüst aus Perleberg, die Abbrucharbeiten die Firma Abbruchtechnik Golz aus Wittenberge. Mit den Maurerarbeiten ist die Deco Baugesellschaft aus Waldhof befasst, während die Zimmerei Ihlau aus Cumlosen für die Zimmerarbeiten und den Anstrich des Außenfachwerks zuständig ist.

Dachdecker- und Klempnerarbeiten verrichtet die Firma Hardtke Dachbau aus Perleberg, die Tischlerarbeiten die Tischlerei Thielemann aus Gumtow.

Bund und Land übernehmen die Gesamtkosten für die Wollweberstraße 14 und 15

Die Gesamtkosten für Bau und Planung betragen bei der Wollweberstraße 14 und 15 nach Angaben der Stadt 404 000 Euro.

Finanziert wird die Sanierung des Gebäudekomplexes aus dem Programm „Sicherung Sanierung und Erwerb SSE, Handlungsfeld B 4“, mit 100 Prozent Anteil von Bund und Land. Die Kommune hat also keinen eigenen Anteil aufzubringen. Das Vorhaben wird vom städtischen Sanierungsträger BIG Städtebau umgesetzt. Seit dem 27. Januar wird jetzt an dieser Stelle gebaut, und die Bauzeit ist mit sieben Monaten veranschlagt worden.

Baukosten bei Wollweberstraße 11 werden noch höher geschätzt

Bei der Wollweberstraße 11, wo man noch nicht so weit ist und die Arbeiten noch nicht begonnen haben, werden die erwarteten Baukosten sogar noch höher sein, auch wenn es nur eine vorläufige Kostenschätzung gibt – 577 000 Euro sind veranschlagt. Planer ist das Architektur & Ingenieurbüro Stilplan aus Ludwigslust.

Die Arbeiten am Viertel rund um den Nicolaikirchplatz sind in vollem Gange. Quelle: Bernd Atzenroth

Das Nicolaiviertel ist das letzte Viertel in der Perleberger Altstadt, in dem die Straßen noch nicht saniert sind. Bei den seit November laufenden Arbeiten, die in der im Viertel lebenden Bevölkerung nicht unumstritten sind, gab es zuletzt auch archäologische Funde, die dazu geeignet sind, die Arbeiten zeitlich und finanziell komplizierter zu gestalten. Darüber war bereits im Januar informiert worden.

Von Bernd Atzenroth