Arztpraxen in der Prignitz starten mit dem Impfen

Perleberg

Das Thema Impfen nimmt jetzt auch in der Prignitz an Fahrt auf. Seit vergangener Woche wird die Rolandhalle in Perleberg zum Impfzentrum aufgebaut, in dieser Woche starten zwei Arztpraxen mit der Immunisierung vor Ort und die ersten Grundschul-Lehrkräfte haben bereits Termine vereinbart.

Mobile Impfteams des DRK in allen stationären Einrichtungen in der Prignitz

Zudem gibt es erfreuliche Nachrichten von den Einsätzen der mobilen Impfteams im Landkreis zu vermelden, die seit Anfang Januar in der Prignitz unterwegs sind. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes hat die Organisation dafür übernommen und ist gestern zu einem letzten Einsatz im Seniorenheim gewesen, um die Bewohner das zweite Mal zu impfen.

Damit konnte Marcus Bethmann, Bereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz beim Landkreis, auf der Sitzung des Kreisausschusses vermelden, dass alle 13 stationären Einrichtungen in der Prignitz versorgt seien und „dem DRK für die gute Zusammenarbeit“ danken.

Fortgesetzt wird die Kooperation derzeit bei der Vorbereitung für den Betrieb des ersten Impfzentrums in der Prignitz, das in der Rolandhalle in Perleberg ab dem 16. März an den Start gehen soll. Der Aufbau und die technische Einrichtung sind bereits erfolgt, ab dem 8. März findet der Probebetrieb statt.

Impfen in zwei Prignitzer Hausarztpraxen beginnt

Das DRK übernimmt die Leitung und die Organisation des Impfzentrums, der Landkreis ist laut Bethmann verantwortlich für die Sicherheit, Reinigung und Notstromversorgung der Halle.

Auf die bereits bestehenden Strukturen der niedergelassenen Ärzte setzt die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) bei ihrem Modellvorhaben „Impfen in Arztpraxen“. Diese Woche startet das Pilotprojekt in vier Brandenburger Praxen.

Zu den Auserwählten gehören zwei Mediziner aus der Prignitz, die ihre Praxen in Pritzwalk und Wittenberge haben. „Wir haben bewusst für die Premiere Ärzte in Landkreisen ohne eigenes Impfzentrum ausgewählt“, erklärt KVBB-Pressesprecher Christian Wehry.

Praxen vergeben die Impftermine an ihre Patienten

Schnellstmöglich soll die Zahl der landesweit teilnehmenden Praxen auf 50 erhöht werden, so Wehry. Die Impftermine werden die beteiligten Praxen selbst an ihre Patienten vergeben – entsprechend der Corona-Impfverordnung des Bundes, in der die Prioritäten bei der Reihenfolge festgelegt sind.

Da die Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums am 24. Februar geändert wurden, können jetzt auch Erzieher in der Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege sowie in Grund- und Förderschulen geimpft werden.

Diese Personen sind in die Priorisierungsstufe 2 (hohe Priorität) eingestuft worden.

Lehrer und Erzieher haben großes Interesse am Impfangebot

Das Angebot, sich jetzt schon impfen zu lassen, ist beispielsweise in der Meyenburger Integrationskita „Eichhörnchen“ sehr willkommen. „70 Prozent des Personals lassen sich impfen“, sagt Kita-Leiterin Sybille Gericke. Einige der 20 Mitarbeiter sind bereits im Impfzentrum Kyritz gewesen.

Großes Interesse zeigen auch die Lehrkräfte an der Perleberger Rolandschule. „Zwei Kollegen haben sich schon über die Hotline Termine in Kyritz geholt“, berichtet Schulleiterin Heike Rudolph, die sehr erfreut ist, dass ihre Berufsgruppe jetzt schon berücksichtigt wird. Dreiviertel des Kollegiums will sich immunisieren lassen.

Das Gesundheitsministerium hat folgende Lieferzusagen bis zum 1. April von den Impfstoffherstellern bekommen (in Dosen): Biontech 148 590, Moderna 13 200 uns Astrazeneca 127 200.

Von Stephanie Fedders