Pritzwalk

Freunde historischer Bauten haben sich bestimmt schon den 8. September dick im Kalender angestrichen. Der zweite Sonntag im September ist auch in diesem Jahr reserviert für den Tag des offenen Denkmals. Ein Tag, der wie gemacht ist für eine Entdeckertour durch die Geschichte.

1993 fand der erste Tag des offenen Denkmals statt

Diese bundesweite Aktion der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die 1993 ins Leben gerufen wurde und in diesem Jahr bereits zum 27. Mal stattfindet, öffnet auch im Nordwesten Brandenburgs Türen. An elf Orten in Ostprignitz-Ruppin und neun Orten in der Prignitz laden private Eigentümer oder Vereine zu Besichtigungen ein.

In beiden Landkreisen sind auch dieses Mal wieder Teilnehmer dabei, deren Räumlichkeiten außerhalb des Denkmaltages nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Dazu zählt in Wittenberge beispielsweise die Neuapostolische Kirche in der Rathausstraße, die derzeit renoviert wird. Es gibt eine Ausstellung zur Bau- und Nutzungsgeschichte und Führungen.

Anita und Helmut Kmetsch laden in das Telschowsche Haus nach Wittstock ein. Quelle: Christian Bark

Einblicke in private Räume gewähren auch die Besitzer eines historischen Fachwerkhauses in Wusterhausen, das aus dem Jahr 1695 stammt und heute als Wohnhaus dient. Auch in Wittstock/ Dosse kann am 8. September ein echtes Schmuckstück von innen besichtigt werden: Das Telschowsche Haus, das bereits 1566 erstmals erwähnt wurde. Anita und Helmut Kmetsch laden ein zu Kaffee und Kuchen und berichten aus der langen Geschichte des Gebäudes.

Alte Brennerei in Nettelbeck kann besichtigt werden

Bundesweit sind rund 8000 Objekte in mehr als 2500 Städten und Gemeinden am Tag des offenen Denkmals dabei. Darunter sind auch viele Bauten, die sonst nur auf Anfrage geöffnet sind. Das trifft beispielsweise auf die alte Brennerei im Putlitzer Ortsteil Nettelbeck zu. Das markante Anwesen am Dorfeingang, errichtet Mitte des 19. Jahrhunderts, ist ein gelungenes Beispiel ländlicher Industriekultur und kann in Führungen besichtigt werden.

Auf den Spuren märkischer Bierherstellung können Besucher in der Brauerei Dessow wandeln. Der Ortsteil der Gemeinde Wusterhausen war seit 1867 für sein Bier überregional bekannt. Heute kümmert sich die Interessengemeinschaft Dessow um das Areal und erinnert im Museum an die Tradition.

Eng mit der Umsetzung der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone verbunden ist das Herrenhaus in Plänitz (Amt Neustadt/Dosse). Sonst nur auf Anfrage geöffnet, wird am 8. September mit einem Vortrag die Geschichte des Lehmfachwerkgebäudes lebendig.

Seltene Einblicke in ein niederdeutsches Hallenhaus am Elbdeich

Viel Geschichte steckt auch in dem Hof Heinecke am Elbdeich in der Lenzerwische. Erbaut 1727 als niederdeutsches Hallenhaus wurde es für die gelungene Sanierung 2016 mit dem Brandenburgischen Denkmalpflegepreis ausgezeichnet. In einer Ausstellung werden auch die 40 Jahre Leben an der deutsch-deutschen Grenze dokumentiert.

Schmuckstück am Elbdeich, der Hof Heinecke. Quelle: Landkreis Prignitz

Insgesamt nehmen am Tag des offenen Denkmals in der Prignitz 14 und in Ostprignitz-Ruppin 28 historische Häuser teil. Auf der Internetseite www.tag-des-offenen-denkmals.de sind alle Objekte in einer interaktiven Karte eingetragen. Daraus lassen sich dann ganz leicht Routen und ein Tagesprogramm mit mehreren Stationen zusammenstellen.

Ergänzen dazu gibt es nach Landkreisen sortiert das Programm als Pdf zum Herunterladen.

Von Stephanie Fedders