Aus Angst vor Corona: Kreiskrankenhaus Prignitz registriert deutlich weniger Schlaganfall-Behandlungen

Es sind die traurigen Nebenwirkungen der Corona-Pandemie, dass viele Menschen nicht mehr zum Arzt gehen – aus Angst, sich in den Praxen mit dem Virus anzustecken. Egal ob in der Großstadt oder auf dem Land. Das gleiche Verhaltensmuster erkennt daher auch das Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg. Die Folgen sind fatal, es geht oftmals um Leben und Tod.

Zahl der Schlaganfall-Patienten ist deutlich zurückgegangen

Dem Chefarzt Marko Petrick reicht ein Blick in die Statistik, um zu wissen, was los ist. Der Leiter der Neurologie im Kreiskrankenhaus ist alarmiert, wenn er sieht, wie beispielsweise die Zahl der Schlaganfall-Patienten in den vergangenen Monaten zurückgegangen ist.

Neurologe Marco Petrick behandelt die Schlaganfall-Patienten auf der so genannten „Stroke Unit“. Quelle: Kreiskrankenhaus

Der Vergleich mit dem vergangenen Jahr spricht eine eindeutige Sprache. 2019 wurden bis Mitte Mai 244 Fälle registriert. Jetzt sind es im gleichen Zeitraum gerade einmal 153 Fälle gewesen.

Eine Entwicklung, die bei den Medizinern aufhorchen lässt. Die Zahlen gehen nicht nach unten, weil es weniger Erkrankte gibt, sondern weil Corona abschreckt. Diese leidvolle Erfahrung kann das Ärzteteam am Kreiskrankenhaus nur bestätigen.

Erste Symptome werden ignoriert

„Die Leute bleiben zuhause und denken, es wird schon wieder“, berichtet Marko Petrick. Erste Anzeichen für einen Schlaganfall werden ignoriert, Taubheitsgefühle, Schluckstörungen oder Schwindel geflissentlich übersehen. Dabei sollten gerade diese Symptome ernst genommen werden, weil es bei der Behandlung dieser tückischen Krankheit auf jede Minute ankommt.

„Ein Schlaganfall kann nur innerhalb von Stunden behandelt werden“, erklärt Marko Petrick. Kommen Erkrankte erst nach einer Woche in die Klinik, können Patienten nur noch rehabilitiert werden. Der Schaden, der durch den Gehirnschlag ausgelöst wurde, ist dann nicht mehr zu beheben.

Ähnlich ist es auch beim Herzinfarkt. Wer eigentlich als Notfall im Krankenhaus aufgenommen werden müsste, bleibt zuhause – aus Angst vor dem Corona-Virus. Für Marko Petrick ist jeder Fall, der so verläuft, besonders tragisch, weil auch hier der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle spielt. „Der Herzmuskel ist nach sechs, sieben Stunden kaputt“, weiß Petrick. Er würde sich wünschen, dass die Prignitzer lieber einmal mehr den Notarzt rufen als zu wenig.

Keine Berührungspunkte mit Covid-19-Patienten

Kaum eine Einrichtung musste seit Verbreitung des Virus aufwändigere Vorkehrungen treffen als das Kreiskrankenhaus, um alle Auflagen und Vorschriften einzuhalten. Noch immer kommt jeden Tag das „Corona-Team“ zusammen, um auf die aktuelle Entwicklung zu reagieren.

Vom ersten Tag an werden auch Verdachtsfälle oder Covid-19-Patienten, von denen erst eine Handvoll in Perleberg behandelt wurde, streng voneinander getrennt. „Weder räumlich noch personell gibt es hier Berührungspunkte, die Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen bleiben unter sich“, macht Geschäftsführer Karsten Krüger deutlich.

Auch die Besucher spüren weiterhin die geltenden Einschränkungen. Zwar konnte die Klinik am 13. Mai die Regelungen an die aktuelle Entwicklung im Land anpassen und einige Lockerungen erlauben. Angehörige sind aber weiterhin aufgefordert, auf Besuche zu verzichten. Das gilt erst einmal bis Anfang Juni.

Sechs Betten stehen auf der Schlaganfallstation im Kreiskrankenhaus

Nach wie vor werden auch genügend Betten für eventuelle Covid-19-Patienten vorgehalten. „Parallel sind wir aber dabei, wieder den Regelbetrieb in Gang zu setzen“, sagt Krüger. Die Kapazitäten sind ja vorhanden, um jederzeit notwendige Operationen durchzuführen und die Patienten adäquat zu behandeln.

Und das gelte umso mehr für die schweren Fälle wie etwa ein möglicher Schlaganfall. Sechs Betten stehen dafür auf der sogenannten „Stroke Unit“ zur Verfügung, wie die Schlaganfallstation genannt wird. Hier findet auch der Patient Platz, der vielleicht nur leichte Symptome zeigt, aber „die müssen genau so untersucht werden“, unterstreicht Marko Petrick.

Ein Detail der Statistik zeigt, dass es auch unter den vermeintlich leichten Fällen einen deutlichen Rückgang gibt. Waren es von Januar bis Mai 2019 noch 140 Fälle, so hatten die Ärzte am Kreiskrankenhaus in den ersten viereinhalb Monaten dieses Jahres nur in 50 Fällen Hilfe z leisten.

Ein Trend, der hoffentlich nicht mehr lange anhält, wie Karsten Krüger betont:. „Die Wahrscheinlichkeit, durch einen Schlaganfall Schaden zu nehmen, ist zigmal höher als bei Covid-19.“

Von Stephanie Fedders