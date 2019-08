Groß Pankow

Über Arbeit kann sich Karsten Lehmann nicht beklagen. Der Leiter des Groß Pankower Bauamtes hat den Schreibtisch voller Unterlagen zu Vorhaben, die die Gemeinde in den nächsten Monaten beschäftigen werden.

Umbau der Grundschule steht oben auf der Prioritätenliste

Damit auch die neuen Mitglieder der Gemeindevertretung im Bilde sind, hat die Verwaltung die erste Sitzung des Bau- und Ordnungsausschusses genutzt, um über den Stand der Projekte zu informieren.

Die Erweiterung und Modernisierung der Grundschule „ Juri Gagarin“ in Groß Pankow stellte Lehmann zwar ans Ende seiner Ausführungen, auf der Prioritätenliste ist es aber genau anders herum. „Die Schule ist derzeit die wichtigste Maßnahme“, machte er klar und stellte den Kommunalpolitikern den aktuellen Stand des „finanziell größten Vorhabens“ vor.

Vor wenigen Tagen hat die Gemeinde den Auftrag an einen Planer erteilt, der sich in den kommenden Wochen einen Eindruck von den Räumlichkeiten der Schule verschaffen wird. Lehmann geht davon aus, bis Ende des Jahres den Planentwurf vorlegen zu können und dann auch einen Überblick über die voraussichtlichen Kosten zu haben.

Im Juli 2021 sollen die Arbeiten an der Schule abgeschlossen sein

Die Finanzierung wird dann in die Planungen für den kommenden Haushalt einfließen. Der Bauamtsleiter rechnet mit einem Investitionsvolumen von rund einer Million Euro – co-finanziert aus Förderprogrammen. „Ohnedem wäre das nicht zu stemmen“, macht Lehmann den sieben Ausschussmitgliedern klar.

Spätestens im Juli 2021 sollen die Arbeiten an der Schule, die im Laufe der vergangenen Jahrzehnte mehrfach räumlich verändert wurde, abgeschlossen sein. Dann sieht sich die Gemeinde gerüstet für die Kinder, die dann eingeschult werden. Derzeit sieht es nach zwei ersten Klassen aus, die untergebracht werden müssen.

Bereits abgeschlossen wurde im Juli die Erweiterung des Feuerwehr-Gerätehauses in Retzin. Jetzt erfolgt noch die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges inklusive Anhänger. Auch die Kameraden in Wolfshagen sollen laut Lehmann im kommenden Jahr neue Technik erhalten. Noch steht hier ein W 50, „das letzte DDR-Fahrzeug in der Gemeinde“, berichtete Karsten Lehmann dem Ausschuss. Nach jetzigem Stand muss Groß Pankow die Finanzierung allerdings zu einhundert Prozent selbst stemmen.

Straßenunterhaltung kostet Groß Pankow viel Geld

Viel Geld muss die Gemeinde auch für den Unterhalt der Straßen in die Hand nehmen. Für die Verbindung von Kuhbier nach Groß Langerwisch waren rund 80 000 Euro Eigenmittel für Ausbesserungsmaßnahmen wegen der Kantenabbrüche vorgesehen. Für 2021 stellt Karsten Lehmann Arbeiten an der Oberfläche in Aussicht.

Ein Thema wird auch die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners bleiben. Als Eigenanteil hat die Gemeinde für dieses Jahr 3800 Euro an den Landkreis überwiesen, der die Maßnahmen koordiniert hat. 80 Hektar wurden behandelt, erläuterte Lehmann und lobt die gute Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung. Eine Fortsetzung könnte folgen: Erste Nester seien schon wieder gesichtet worden.

Von Stephanie Fedders