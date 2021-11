Perleberg/Wittenberge

Seit Februar 2020 erforscht der Zeithistoriker Lennart Gütschow als wissenschaftlicher, vom Land Brandenburg geförderter Volontär im Auftrag der beiden Städte Perleberg und Wittenberge das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 in der Prignitz. Ein wichtiger Aspekt im Rahmen dieses Vorhabens war die Zeitzeugenbefragung und die Auswertung bislang unerschlossener Quellen.

Titel: „Das Jahr 1945 in Perleberg und Wittenberge“

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes sind nun seit kurzem in einer musealen Sonderausstellung mit dem Titel „Kriegsende in der Prignitz. Das Jahr 1945 in Perleberg und Wittenberge“ von Lennart Gütschow verarbeitet worden. Bereits vom vom 5. September bis 29. Oktober waren sie im Stadtmuseum Alte Burg in Wittenberge zu sehen.

Seit dem diesjährigen Volkstrauertag am vergangenen Sonntag können sich Interessierte die Ausstellung bis zum 15. Januar auch im Stadt- und Regionalmuseum Perleberg ansehen. Die Eröffnung der neuen Sonderausstellung fand am ebenfalls am Sonntag im Anschluss an die offizielle Gedenkstunde auf der Kriegsgräberstätte des Perleberger Friedhofs im Stadt- und Regionalmuseum statt. Wegen der geltenden Corona-Bestimmungen konnten zur Eröffnung allerdings nur geladene Gäste begrüßt werden.

Vortrag über Forschung als Einführung

Die Eröffnung nahm Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura vor. Grußworte sprachen der Leiter des Kultur-, Sport- und Tourismusbetriebes der Stadt Wittenberge, Uwe Neumann sowie der Fachbereichsleiter Kultur, Sport und Tourismus der Rolandstadt, Frank Riedel. Lennart Gütschow führte mit einem Vortrag über sein Forschungsgebiet in die Ausstellung ein.

Von MAZOnline