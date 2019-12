Perleberg

Zwei Autofahrer ohne Führerschein hat die Polizei am Wochenende in Perleberg erwischt. Ein 31 Jahre alter Mann fuhr am Sonntag früh um 3.30 Uhr mit einem Firmenwagen der Marke Citroën auf der Perleberger Ziegelstraße.

Behörde hatte den Führerschein bereits 2014 einkassiert

Als die Polizei ihn anhielt, konnte er keine Fahrerlaubnis vorzeigen – die war ihm bereits vor fünf Jahren behördlich entzogen worden. Der Mann wurde angezeigt und musste das Auto stehen lassen.

Bereits am Samstagabend gegen 21.40 Uhr erwischten die Beamten in der Heinrich-Heine-Straße in Perleberg einen 29 Jahre alten Autofahrer in einem Opel. Er hatte nur einen russischen Führerschein, obwohl er bereits seit 2015 in Deutschland wohnt. Auch er wurde angezeigt – ebenso wie die 29 Jahre alte Halterin des Opel, die den Mann hatte mit ihrem Auto fahren lassen.

Von MAZ-online