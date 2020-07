Perleberg

Eine 32-jährige Radfahrerin verletzte sich am Sonnabend bei einem Sturz auf der Bundesstraße 5. Die Frau war gegen 14.30 Uhr auf dem Radweg der Bundesstraße aus Richtung Ponitz kommend in Richtung Perleberg unterwegs, als sie plötzlich zu Boden ging und sich eine Platzwunde am Kopf zuzog. Die Gründe dafür sind unklar.

Ein hinzugeholtes Rettungswagen-Team brachte die Frau ins Kreiskrankenhaus nach Perleberg. Das von ihr genutzte Fahrrad wurde von Polizisten den Eltern der 32-jährigen übergeben. Am Fahrrad selbst entstand nur ein geringer Sachschaden.

