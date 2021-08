B189/Perleberg

Ein Pkw-Fahrer hat am Sonntag gegen 18.15 Uhr auf der Bundesstraße 189 bei Perleberg einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Er wollte auf der Schnellstraße in Höhe der Abfahrt zur Bundesstraße 5 wenden, wie Augenzeugen berichten. Das übersah ein entgegenkommender Autofahrer wohl zu spät und krachte mit voller Wucht in das Fahrzeug.

Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, breiteten Sichtschutzplanen aus, währenddessen die Verletzten behandelt wurden. Quelle: Maichael J. Pfeiffer

Der Unfallverursacher wurde dabei schwer, seine beiden Insassen sowie zwei Personen im anderen Pkw leicht verletzt. Sie kamen allesamt in Krankenhäuser. Der Rettungshubschrauber aus Perleberg brachte den Schwerverletzten in eine Spezialklinik. Die Feuerwehren aus Perleberg und Spiegelhagen sicherten unterdessen die Unfallstelle ab.

Feuerwehrleute breiten Sichtschutzplanen aus

Die Feuerwehrleute nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und klemmten die Fahrzeugbatterien ab. Zudem unterstützten sie den Rettungsdienst, breiteten Sichtschutzplanen aus, währenddessen die Verletzten behandelt wurden. Alle Personen waren durch Ersthelfer bereits aus den Fahrzeugen befreit worden.

Die Feuerwehrleute nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und klemmten die Fahrzeugbatterien ab. Quelle: Michael J. Pfeiffer

Während der Unfallaufnahme blieb die Bundesstraße 189 in diesem Abschnitt länger voll gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Ein Gutachter kam zur Einsatzstelle. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe war am Sonntagabend noch nicht bekannt.

