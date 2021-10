B189 in Groß Pankow: Lkw-Gespann verliert Reifen - Kollision mit Gegenverkehr

B189/Groß Pankow

Ein Lkw-Gespann hat am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 189 in Groß Pankow während der Fahrt einen Reifen verloren. Mit vermutlich hoher Geschwindigkeit schleuderte dieser in den Gegenverkehr und krachte dort in das Auto einer 49-Jährigen aus Sachsen-Anhalt. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Feuerwehr kommt zum Einsatz

Gleichzeitig löste sich ein Bolzen am Lkw und traf auf ein hinter dem Gespann fahrendes Fahrzeug. Dessen 27-jährige Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, ebenso der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer. Da sein Fahrzeug über eine Doppelbereifung verfügt, entstand hier kein Schaden. Das Auto der 49-Jährigen hingegen musste abgeschleppt werden.

Lesen Sie auch:

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 8000 Euro. Wie genau sich das Rad vom Lkw lösen konnte, ist nun Bestandteil weiterer Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 189 in Groß Pankow in Höhe der Straße des Friedens kurzzeitig voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst kam auch die Feuerwehr zum Einsatz.

Von MAZonline