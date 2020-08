Bad Wilsnack

Wie das Jahr 2020 selbst ist auch das 17. Pilgerfest in Bad Wilsnack ein besonderes. Sonst beginnt es mit einer Theatervorführung im wunderschönen Schlosspark von Bad Wilsnack mit der imposanten Wunderblutkirche im Hintergrund. In diesem Jahr startet es an der Bushaltestelle vor dem Rathaus.

Pilgerwanderung mit Theater im Wald

Wegen der Corona-Pandemie konnte das beliebte Fest nicht wie gewohnt über die Bühne gehen. Die strengen Auflagen machten Theater und ein reges Treiben im Schlosspark einfach unmöglich. Eine Lösung musste her, damit das Pilgerfest am Ende nicht abgesagt werden muss.

Anzeige

Kurzerhand wurde eine Wanderung – eine richtige Pilgerwanderung – organisiert. Und das Theaterstück wurde auch gleich mit in den Wald verlegt. Start war in Haaren, einen Ort nur wenige Autominuten von Wilsnack entfernt.

Weitere MAZ+ Artikel

Zur Galerie Impressionen vom 17. Pilgerfest in Bad Wilsnack.

Mit dem Bus wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen dort hingebracht – natürlich mit Schutzmaske im Gesicht. „Wir sind froh, dass wir überhaupt einen Weg gefunden haben“, sagt Bärbel Mann vom Förderverein der Wunderblutkirche Sankt Nikolai, die auch in diesem Jahr das Theaterstück geschrieben hat. Nach einer kurzen Begrüßung ging es los auf eine ungefähr vier Kilometer lange Wanderung durch den Wald.

Passend zum Pilgerfest gab es in diesem Jahr eine Pilgerwanderung. Quelle: Julia Redepenning

Drei Wochen Vorbereitungszeit

Die Darsteller des Theaters kamen passend zum Anlass in mittelalterlicher Kleidung. Das Interesse war groß: Mehr als 100 Teilnehmer aller Altersklassen gingen gemeinsam pilgern. Aus diesem Grund wurde beschlossen, in zwei Gruppen zu gehen. Während des gemütlichen Waldspaziergangs tauchten immer wieder ein oder mehrere Darsteller am Wegesrand auf. Kurz darauf gab es für alle eine interessante Darbietung zur Geschichte des Wallfahrtsortes.

„Sonst beginnen wir mit den Vorbereitungen für das Pilgerfest bereits im April oder im Mai“, erklärt Friederike Trapp. Die Pfarrerin und Krankenhausseelsorgerin zählt zum Ensemble des Theaters. „Wir wussten lange nicht, ob wir überhaupt ein Pilgerfest feiern können“, sagt sie, „und als wir es wussten, haben wir ganz kurzfristig angefangen, die einzelnen Szenen einzuüben.“

Während der Wanderung gab es immer wieder kleine Schauspieleinlagen. Quelle: Julia Redepenning

In knapp drei Wochen mussten alle Texte gelernt und die schauspielerischen Szenen einstudiert werden. „Wir haben jedoch eine wunderbare Unterstützung gehabt“, erzählt Bärbel Mann. Die Schauspielerin Chady Seubert, die vielen in der Prignitz ein Name ist, unterstützte die Darsteller kurzerhand. „Sie hat uns so geholfen“, sagt Bärbel Mann: „Ohne sie wäre das nicht so einfach gewesen.“

2021 wieder ein traditionelles Pilgerfest

Und Coach Chady Seubert wanderte an diesem Samstag mit – natürlich auch in passender mittelalterlicher Kleidung. Im Anschluss kann sie nur schwärmen: „Dieses Format hat sehr viel Potenzial“, so die Schauspielerin. Doch sollte im nächsten Jahr wieder Normalität herrschen, wird es ein traditionelles Pilgerfest geben. „Die Idee, eine Pilgerwanderung zu organisieren, war keine schlechte“, meint Bärbel Mann, „aber wenn es geht, möchte ich 2021 wieder ein Fest wie vorher.“

Im Schlosspark gab es einen kleinen Markt mit Handwerkskunst und Live-Musik. Quelle: Julia Redepenning

Ein Erlebnis war das gemeinsame Wandern auf jeden Fall. Besonders die vielen Kinder hatten ihren Spaß. Neugierig eilten sie teilweise den Massen voraus, um die nächsten Schauspieler als erste im Wald zu finden.

Am Nachmittag gab es im Schlosspark noch einen kleinen Markt mit Handwerkskunst. Dazu nahmen viele die Einladung an und picknickten auf der Grünfläche. Später spielte die Prignitzer Folkband Several Gents.

Lesen sie auch:

Von Julia Redepenning