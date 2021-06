Bad Wilsnack: Die Therme bleibt noch geschlossen

Bad Wilsnack

Es ist die Ruhe vor dem ersten Wochenende des Jahres, an dem nun endlich auch wieder Hotels und Pensionen in der Prignitz nach monatelanger Zwangspause Gäste begrüßen dürfen. Mit Stichtag 11. Juni hat die Landesregierung grünes Licht für die Betriebe gegeben, die Übernachtungen für Urlauber unter Vorlage eines negativen Testnachweises anbieten können.

Bad Wilsnack: Die Therme bleibt geschlossen

Darüber hinaus dürfen auch die Thermen in Brandenburg wieder öffnen. Doch in Bad Wilsnack bleiben die Türen der Kristall Therme weiterhin geschlossen. Das macht den Neustart für die Touristiker in der Region nicht gerade einfach.

Neue Chefin im Hotel Ambiente in Bad Wilsnack: Martina Christ Quelle: privat

Die Vorbereitungen für den Tag x sind im Vitalhotel Ambiente in Bad Wilsnack nicht zu übersehen. Das Haus hat die vergangenen Monate genutzt, um das Foyer neu zu gestalten. Zudem gab es einen Wechsel in der Hotelleitung: Anfang des Jahres übernahm Martina Christ den Posten der Hoteldirektorin, nachdem sie zuvor im Schloss Grube gearbeitet hatte.

Neu ist für Christ nicht nur der Arbeitgeber, sondern auch die Erfahrung, wie sehr die Gäste einen Aufenthalt in Bad Wilsnack mit der Therme verbinden. „Selbst im Sommer ist das für viele der Anlass, in die Prignitz zu reisen“, hat Christ festgestellt.

Bad Wilsnack: Touristiker müssen ihren Gästen Angebote ohne Therme machen

Dass sich keiner darauf einstellen kann, wann die Therme öffnet, „macht die Sache nicht einfacher“, gibt Martina Christ zu, die mit Alternativangeboten versucht, bei den Gästen zu punkten. Radfahren oder Wandern zum Entschleunigen und Entspannen stehen statt Sauna oder Salzsee auf dem Programm.

Welche Strahlkraft die Therme im Nordwesten Brandenburgs hat, merkt auch die Tourist-Information im Bahnhof Bad Wilsnack jeden Tag. Torsten Engelbrecht und Ilona Lemm bekommen viele Anfragen von potenziellen Gästen, die sich vorab erkundigen, was sie vor Ort erleben können. „Viele wollen in Verbindung mit einem Thermenbesuch kommen“, erzählt Torsten Engelbrecht, der immer wieder Anrufer vertrösten muss.

Das führt auch dazu, dass manche Urlauber derzeit nicht in die Prignitz reisen, weil die Therme noch geschlossen ist. „Wer seinen Aufenthalt mit der Therme kombinieren will, wartet ab“, sagt Engelbrecht.

Wie viel Geduld vor Ort noch verlangt wird, kann keiner sagen. Weder telefonisch, noch auf der Internetseite und auch nicht über den Newsletter gibt es eine Information, wann die Kristall Therme in Bad Wilsnack wieder öffnet.

Von Stephanie Fedders