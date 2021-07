Perleberg - „Ein Hauch von Wien in der DDR“ – Lesung in Perleberg am 18. August

Das Autorenpaar Barbe Maria und Dietmar Linke liest am 18. August in Perleberg über seine Begegnungen mit Maxie und Fred Wander. Das österreichische Schriftstellerpaar Wander war 1973 in die DDR gezogen.