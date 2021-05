Bau der A 14: Demonstration in Wittenberge am 5. Juni geplant

Wittenberge

Seit dem Sommer 2019 sind die Fronten zwischen Gegnern und Befürwortern des Baus der Autobahn 14 mit der Einigung zwischen dem Land Brandenburg und dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) geklärt. Seit Herbst vergangenen Jahres und dem Spatenstich in Wittenberge für den Bau des Abschnitts bis Seehausen werden Fakten geschaffen.

Anti-A-14-Demo soll am 5. Juni in Wittenberge stattfinden

Fakten, die jetzt von einem „Bündnis Verkehrswende Elbe-Altmark“ in Frage gestellt und mit Methoden bekämpft werden, die in der Prignitz für großes Unverständnis und Aufregung in Wittenberge sorgen. Die Stadt soll bei einem bundesweiten dezentralen Aktionstag am 5. Juni zum Ziel von Demonstranten werden. So verkündet es das Bündnis auf seiner Internetseite.

„Für eine klimagerechte Verkehrswende“ sollen die Teilnehmer mit dem Fahrrad aus Schnackenburg, Seehausen und Perleberg anreisen. Als Treffpunkt für ein „vielfältiges Programm“ mit Maske, Abstand und Picknick, wie es auf einem Plakat verkündet wird, ist ab 15.30 Uhr die Elbbrücke bei Wittenberge vorgesehen.

Damit könnte die Protestwelle demnächst über die Elbe schwappen. Auf der anderen Seite haben vor einigen Wochen Aktivisten ein so genanntes „Klimaschützer-Camp“ im Wald in der Nähe von Seehausen errichtet. Vor Ort hatte sich auch Frank Heinke, Wittenberger Stadtverordnete und Grünen-Kreisvorstandsmitglied, blicken lassen und sich mit den Zielen der Autobahngegner solidarisch erklärt.

Ein Prignitzer Grüner sorgt für Ärger in Wittenberge

Heinkes Positionierung wiederum sorgt in Wittenberge und im Prignitzer Kreisverband der Grünen für viel Ärger. Bürgermeister Oliver Hermann nannte es problematisch, eine bereits getroffene Entscheidung in Frage zu stellen. Stadtverordneten-Vorsitzender Karsten Korup sprach den Aktivisten jegliches Demokratieverständnis ab und erinnerte daran, dass sich die Stadtverordneten mehrheitlich zum Autobahnbau bekannt haben.

Bärbel Treutler, Sprecherin des Grünen-Kreisvorstandes und Kreistagsabgeordnete, sah sich auf der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses gezwungen, die Situation zu erklären.

„Wir sind als Grüne heftig angegriffen worden“, schilderte Treutler und machte klar, dass ihre Partei zu dem vor zwei Jahren ausgehandelten Kompromiss mit dem BUND steht. Daher gebe es auch keine Notwendigkeit für Blockaden. Man müsse schon sehr genau hinsehen, wer auf den Bäumen sitzt, sagte sie.

Von Stephanie Fedders