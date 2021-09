Berge

Mit dem Theater „Merci Udo Jürgens oder das Geheimnis ewiger Jugend” wurde am Sonnabend des großen Musikers und Entertainers Udo Jürgens gedacht.

Berliner Theater holt Veranstaltung aus 2020 nach

Walburga Raeder und Bert Mario Temme aus Berlin erinnerten in der Aula der Grundschule Berge mit Liedern, Gedichten und Geschichten an das Leben des 2014 verstorbenen Künstlers. Veranstalter war der Dorf- und Kulturverein „Leben in Berge”.

„Bei einer Veranstaltung im Schloss Grube haben mich die beiden beeindruckt. Ich habe sie einfach angerufen und angefragt, ob sie auch in Berge aufgetreten würden. Sie sagten zu und wir hatten sie auch schon für einen Auftritt im letzten Jahr gebucht. Wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung leider abgesagt werden”, bedauerte die Vereinsvorsitzende Susanne Scherfke.

Vollbesetzte Aula in Berger Grundschule

Umso glücklicher zeigte sie sich, dass es dieses Jahr geklappt hat. Die Veranstaltung wurde in die Aula der Schule gelegt, weil dort eine intimere Atmosphäre herrscht als im großen Saal, der dem Dorf für Veranstaltungen zur Verfügung steht. Mit 80 Gästen war die Veranstaltung ausverkauft. „Wir hätten deutlich mehr Karten verkaufen können. Das ging leider nicht, weil wir die Abstände einhalten müssen”, so Scherfke.

In weiße Bademäntel gehüllt traten Walburga Raeder und Bert Mario Temme vor das Publikum, das sie mit Applaus begrüßte. „Wir kannten den Ort Berge vorher nicht. In der Prignitz waren wir allerdings schon oft. Das war uns ein Anlass, endlich auch mal herzukommen”, sagte Walburga Raeder.

„Wir sind froh, dass wir wieder vor Publikum auftreten können”, sagte sie und erklärte, dass sie Udo Jürgens nicht nachahmen wollten, denn er käme ja für die Zugabe immer im Bademantel auf die Bühne. „Wir wollen nur zeigen, dass wir das auch können”, erklärte sie dem belustigten Publikum.

„Walburga feiert dieses Jahr ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum. Sie ist also mit fünf schon in einer Show aufgetreten”, scherzte Temme über seine Bühnenpartnerin. Beide hatten sich inzwischen umgezogen. Sie trug ein elegantes bodenlanges rotes Kleid, er einen dunklen Anzug.

Hit auf Hit durch das Repertoire von Udo Jürgens

„Mit 66 Jahren” war das erste Stück, dass sie zu Gehör brachten. Die Klangfarbe von Temmes Stimme hatte verblüffende Ähnlichkeit mit der von Udo Jürgens. „Udo Jürgens war der Tröster in allen Lebenslagen und ich war immer in den Falschen verliebt”, berichtete Walburga Raeder und Temme sang dazu „Immer wieder geht die Sonne auf.”

Als Nächstes hörten die Gäste den Gassenhauer „17 Jahr, blondes Haar”. Temme tanzte dabei durch den Mittelgang und sang Berges Bürgermeisterin und Vereinsvorsitzende an. Beim Blick in die Reihen änderte er seinen Text in „70 Jahr, graues Haar” und das Publikum klatschte begeistert.

„Je älter die Geige desto schöner ihr Klang”, zitierte Walburga Raeder ein Sprichwort und spielte ein Stück auf der Geige. Sie berichtete aus dem Leben Udo Jürgens. „Udo soll kein Kostverächter gewesen sein. Seine Frauen waren nicht zufrieden mit ihm, seine Geliebten schon”, berichtete sie. Schon im Alter von 15 Jahren ging er mit seiner Band auf Tournee. Er besuchte auch Jazzclubs in New York.

Weitere Veranstaltungen in Berge geplant

Walburga Raeder sang Stücke von Marlene Dietrich, die auch zusammen mit Udo Jürgens musiziert hatte. So erlebten die amüsierten Gäste einen bunten Abend mit viel Musik und spritzigem Humor.

Die Veranstaltung wurde finanziell unterstützt durch die Kultur- und Kunstfesttage „Prignitz-Sommer”. Zwei- bis dreimal im Jahr gibt es Theateraufführungen oder andere Events, die vom Dorf- und Kulturverein „Leben in Berge” organisiert werden.

So werden im Oktober Vorträge der Verbraucherzentrale über Fördermöglichkeiten bei der Heizungserneuerung, der Stromerzeugung mit einer Photovoltaikanlage sowie über Energieeffizienz beim Bauen und Sanieren mit Fördermöglichkeiten und den technischen Anforderungen gehalten.

Infos über den Verein und die Veranstaltungen gibt es im Internet unter leben-in-berge.de.

Von Jens Wegner