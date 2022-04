Perleberg

Es gibt Neuigkeiten aus Perleberg beziehungsweise aus Berlin: Noch-Bürgermeisterin Annett Jura (SPD) ist ihrem Ziel, ins Bundesbauministerium zu wechseln, einen entscheidenden Schritt nähergekommen. Wie die Pressestelle des Ministeriums auf MAZ-Nachfrage bestätigt hat, stand diese Personalie am Mittwoch zur Entscheidung im Bundeskabinett an.

Perleberg: Annett Jura wechselt am 2. Mai nach Berlin

Die Runde aus Kanzler und Ministern habe nun also der Besetzung der Stelle „Abteilungsleitung Wohnen“ mit Annett Jura zugestimmt. Ihr erster Arbeitstag soll am Montag, 2. Mai, sein. Auch das war aus der Pressestelle des Bauministeriums zu erfahren.

Was bis zum gestrigen Donnerstag noch fehlte, war die Übergabe der Ernennungsurkunde, die das neue Arbeitsverhältnis offiziell begründet. Dazu war aus der Pressestelle des Bundespräsidialamtes zu erfahren, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) das Dokument erst noch unterschreibt. Danach allerdings werde „das Verfahren an das Ministerium abgegeben“ – soll heißen: Annett Jura bekommt die Urkunde nicht im Schloss Bellevue, sondern wohl eher am Dienstsitz des Ministeriums in der Krausenstraße in Berlin-Mitte überreicht.

Auf diesen letzten finalen Schritt, mit dem der Wechsel in die Hauptstadt vollzogen und gleichzeitig das Arbeitsverhältnis mit der Stadt Perleberg beendet wird, wartet man auch sehnsüchtig im Rathaus am Großen Markt. Liegt der Verwaltung eine Kopie der Urkunde vor, dann kann auch die Frist beginnen, um das Prozedere der Nachfolge zu regeln. Fünf Monate Zeit bleiben, um den Termin für die Neuwahl und eine mögliche Stichwahl festzulegen.

Von Seiten der Stadt Perleberg hat es bis heute keine offizielle Stellungnahme gegeben, obwohl die Entwicklung in den vergangenen Wochen anders verlief, als es Annett Jura auf der Stadtverordnetenversammlung am 17. Februar verkündet hat. Seitdem ist eine Situation entstanden, die nicht nur öffentlich diskutiert wurde, sondern auch in der Verwaltung für viel Unverständnis sorgte.

Zudem monieren Stadtverordnete, dass dazu nichts von der scheidenden Bürgermeisterin zu hören war. Dafür gab es Annett Jura aber am Mittwochabend deutschlandweit zu sehen. Das ZDF hat in den 19-Uhr-Nachrichten über den Wohnungsbaugipfel des Ministeriums berichtet, zu dem sich „Politiker, die Baubranche und andere Interessenvertreter“ trafen.

Jura saß wenig entfernt von Ministerin Klara Geywitz (SPD) und hat somit das Bild zur Geschichte geliefert: Ihr Platz ist jetzt in Berlin und nicht mehr in Perleberg.

Von Stephanie Fedders