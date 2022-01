Perleberg/Wittenberge

Am Freitagnachmittag, 14. Januar, wurde in Wittenberge ein 67-jähriger Radfahrer, der in der Straße an der Schwimmhalle unterwegs war, von der Polizei kontrolliert. Dabei fiel auf, dass der Mann stark nach Alkohol roch.

Ein Test ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der Radler musste zur Blutabnahme ins Krankenhaus, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auch den Führerschein wird er verlieren, wenn er denn einen hat.

Am Abend desselben Tages kontrollierten Polizeibeamte gegen 21:30 Uhr einen 57-jährigen Radfahrer in der Reetzer Straße in Perleberg, da er kein Licht am Fahrrad hatte und in Schlangenlinien fuhr.

Beim Radfahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest sei „aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich“ gewesen, schreibt die Polizei. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus Perleberg. Im Anschluss wurde dem Radfahrer die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZ-online