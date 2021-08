Perleberg

Einkaufen, Begleitung zum Arztbesuch oder zur Corona-Impfung: Für den diesjährigen Brandenburger Inklusionspreis werden engagierte Brandenburgerinnen und Brandenburger gesucht, die im Kampf gegen die Pandemie Menschen mit Behinderungen aktiv unterstützen oder unterstützt haben.

Eine Bewerbung für den Preis unter dem Motto „Miteinander Corona trotzen“ ist noch bis zum Mittwoch, 1. September, möglich. ­Ausgezeichnet werden bis zu zehn vorbildhafte Aktivitäten mit bis zu 1000 Euro. Darauf weist jetzt die Kreisverwaltung ­Prignitz hin.

Menschen mit Behinderungen litten besonders unter der Pandemie

„In besonderem Maße haben Menschen mit Behinderungen unter den Einschränkungen durch die Pandemie gelitten. Gleichzeitig gab es auch eine ­ungeheure Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft. Der ­Inklusionspreis richtet sich in diesem Jahr an die oft stillen ­Heldinnen und Helden der Krise, an Einzelpersonen, Vereine, ­Initiativen oder Einrichtungen, die mit Herz, Kreativität und viel Engagement Menschen mit Behinderungen bei der ­Bewältigung der Corona-Krise geholfen haben und sie dadurch weiterhin aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben ließen“, sagte die Landes­behindertenbeauftragte Janny Armbruster.

Bewerbungsunterlagen gibt es im Internet

Bewerben können sich engagierte Helferinnen und Helfer, eine Nominierung von ­Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen oder Selbsthilfegruppen durch Dritte ist aber ebenfalls möglich.

Für die Teilnahme am Wettbewerb muss ein Bewerbungsbogen ausgefüllt werden, der im Internet von der Seite https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/beauftragte/landesbehindertenbeauftragte/brandenburger-inklusionspreis/ heruntergeladen werden kann.

Einrichtung aus Karstädt zählte 2019 zu den Gewinnern

Über die Vergabe des Inklusionspreises entscheidet eine Jury unter Federführung der Landesbehindertenbeauftragten Janny Armbruster, in der Menschen mit und ohne Behinderungen vertreten sind.

Der Brandenburger Inklusionspreis wird seit dem Jahr 2014 ausgelobt und ist seitdem dreimal vergeben worden, zuletzt 2019 unter dem Motto „Inklusive Kunst“. Zu den vier Preisträgern zählte seinerzeit auch der „Distelhof“ – ein ­Inklusionsort für Begegnung und Kreativität für das Projekt ­„Erfahrungsraum für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung“ in der Prignitzer Gemeinde Karstädt.

Von MAZonline