Biogasanlage Wolfshagen: Lärmquelle soll beseitigt werden

Groß Pankow

Nach jahrelangen Beschwerden, Kontrollen, Messungen und vielen Stunden Arbeit der Behörden und politischen Vertreter gibt es jetzt einen Ansatz, den Lärm der Biogasanlage in Wolfshagen abzustellen. Henner Pascarbies, Geschäftsführer der Betreiberfirma Viga Grüngas, stellte im Hauptausschuss der Gemeinde Groß Pankow seine Pläne vor.

Schallmessungen bestätigen den Lärm der Anlage

Zuletzt war das Landesamt für Umwelt als zuständige Behörde nach zwei Vor-Ort-Kontrollen und einer entscheidenden orientierenden Messung zu dem Ergebnis gekommen, dass es Hinweise auf eine Überschreitung der Richtwerte gäbe. Daraufhin wurde der Betreiber aufgefordert, Schallmessungen vorzunehmen.

Anzeige

Das war der erste kleine Etappensieg für die Wolfshagener und ihren dreiköpfigen Ortsbeirat um Ortsvorsteher Rainer Kirsten, Gemeindevertreterin Eileen Arndt und Stefanie Spielberg, der in dieser Angelegenheit nicht locker gelassen hatte.

Weitere MAZ+ Artikel

Als Erfolg können sich alle Beteiligten vor Ort auch auf die Fahnen schreiben, dass Henner Pascarbies der Einladung in den Hauptausschuss gefolgt war, dort Farbe bekennen und letztendlich zu seiner Verantwortung als Betreiber stehen musste.

Rührwerk des Fermenters ist eine der Lärmquellen

Das Anliegen „war bei mir runtergefallen“, erklärte Pascarbies, weil ihm der Lärm vor Ort nicht aufgefallen war. „Der Schall trägt weit. Auf der Anlage hört man fast gar nichts.“

Zudem habe ihn der Gutachter lange vertröstet mit der Begründung, dass die Witterung nicht passe. „Wir müssen handeln. Dass es so lange gedauert hat, ist mir hochgradig peinlich“, gab Pascarbies schließlich zu.

Allerdings sieht die Viga Grüngas ihre Verantwortung nur für das Rührwerk des Fermenters, also des Behälters, in dem die organischen Substanzen abgebaut und das Biogas erzeugt wird. Dieses Teil der Anlage ist eine von mehreren Lärmquellen. Das sei bei der Auswertung des Gutachtens herausgekommen.

Auch ein Verdichter macht zu laute Geräusche

Um dieses Problem zu beheben, will der Betreiber das Rührwerk mit einer schallisolierten Einhausung umgeben. Die habe man vor rund sechs Wochen bestellt. Sie wird in den kommenden Tagen erwartet. Mit dem Aufbau „sollte zumindest diese Lärmquelle beseitigt sein“, sagte Henner Pascarbies. Zusätzlich wird in den nächsten zwei Monaten auch noch das Rührwerk ausgetauscht.

Als weitere Ursache für die störenden Geräusche, die man laut Ortsvorsteher „nicht nur in Wolfshagen, sondern auch in Helle, Hellburg und Dannhof hört“, wurde ein Verdichter ausgemacht. Und daran zeigt sich, dass es für die unterschiedlichen Bereiche der Anlage auch unterschiedliche Verantwortliche gibt. In diesem Fall soll es der Fernleitungsnetzbetreiber Ontras Gastransport sein.

„Wenn es ruhig wird, ist alles okay“

Bauamtsleiter Karsten Lehmann konnte den Ausschussmitgliedern berichten, dass das Landesumweltamt die Firma Ontras bereits angeschrieben habe. „Es tut sich jetzt was. Ich hoffe, die Bürger werden merken, dass sich der Lärm reduziert.“

Henner Pascarbies will die Verwaltung informieren, wenn der Einbau erfolgt ist. Dann werden die Wolfshagener genau hinhören. „Wenn es ruhig wird, ist alles okay“, sagte abschließend Ortsvorsteher Rainer Kirsten und sprach damit bestimmt vielen Betroffenen aus dem Herzen.

Von Stephanie Fedders