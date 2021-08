Björn Casapietra freut sich auf Perleberg-Konzert

Perleberg

Es gibt wieder Konzerte nach Corona – am kommenden Sonntag gleich mehrere. In einem Konzert wird dabei ein alter Bekannter zu sehen sein: Björn Casapietra, bekannt nicht nur aus Funk und Fernsehen, sondern auch von den Elblandfestspielen und anderen Auftritte in der Region, freut sich wieder auf der Bühne zu stehen. Mit ihm sprach Bernd Atzenroth.

Wie geht es Ihnen als Künstler nach Corona?

Also zuerst einmal bin ich dankbar dafür, im großartigsten Land der Welt zu leben. Da ich ausschließlich von Konzerten lebe, habe ich Hilfen vom Staat bekommen. Und diese Hilfen waren durchaus in Ordnung. Ohne die Hilfen hätte ich diese Zeit vermutlich nicht so überstanden. Außerdem müssen wir uns immer wieder die Tatsache klarmachen, was für ein großes Glück wir haben, dass wir diesen Impfstoff gegen dieses Virus gefunden haben, der den Ausweg aus dieser Pandemie kennzeichnet. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto früher haben wir alle unser altes Leben zurück. Die Zeit ohne Konzerte, ohne Arbeit, ohne meinem Beruf war schwer. Es fühlte sich an wie auf Leim laufen. Es war, als würde ich die ganze Zeit vor einer Depression wegrennen. Zum Glück hat sie mich nie eingeholt.

Singen, um die Menschen zu berühren

Wann waren sie zuletzt eigentlich in der Prignitz?

Das ist lange her. Und ich bin inzwischen nicht mehr der Tenor, der ich einst war. Damals war ich noch auf der Suche nach mir selbst und nach meiner Stimme. Heute weiß ich, wie man singen muss, um die Menschen zu berühren. Meine Stimme ist viel sicherer geworden, viel weicher, viel runder. Ich bin bei mir angekommen, und das spürt man auch bei unseren Konzerten. Vor der Pandemie endete keins unserer Konzerte ohne Standing Ovations und viele Zugaben. Ich sage das nicht, um anzugeben, ich bin stolz drauf.

„Ich möchte die Menschen zutiefst in der Seele berühren“

Erinnern Sie sich an einen Auftritt in der Prignitz besonders?

Vor allem erinnere ich mich an die Elblandfestspiele. Ich wünschte, ich hätte damals so gesungen, wie ich heute singe. Außerdem habe ich wunderbare Erinnerungen an Konzerte in Bad Wilsnack. Auch an Perleberg erinnere ich mich. Aber heute ist alles eine andere Welt. Ich möchte mein Publikum zum Weinen bringen, ich möchte es zum Lachen bringen. Ich möchte die Menschen zutiefst in der Seele berühren. Im Moment haben sie viel Angst. Und Musik hat die Aufgabe, zu heilen. Das habe ich vor.

Was erwartet Ihr Publikum diesmal?

Die schönsten Himmelslieder und damit das mit Abstand schönste Programm, mit dem wir jemals unterwegs waren. Eine Mischung aus geistlichen Liedern wie dem „Ave Maria“ von Franz Schubert, Adeste Fideles, dem Wiegenlied von Brahms, oder der Vertonung von Dietrich Bonhoeffers Gedicht „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Aber ich möchte nicht nur geistliche Lieder singen. Am liebsten sind mir die Gebete. Lieder, die von Menschen handeln, die in ihrer Not oder ihre Angst Hilfe im Himmel suchen. Zum Beispiel das wunderschöne „Gabriellas Song“ aus dem schwedischen Meisterwerk „Wie im Himmel“. Oder ein altes jüdisches Volkslied. Ganz besonders berühren tut das Publikum immer wieder das legendäre „Hallelujah“ von Leonard Cohen.

Hundefutter aus Perleberg für Casapietras Golden Retriever

Sie haben ja eine besondere Verbindung nach Perleberg. Erzählen Sie uns doch darüber!

Ja. Das ist witzig. Wir haben seit einigen Jahren ein Hund, ein Golden Retriever namens Winnie. Den habe ich meiner Tochter zur Einschulung geschenkt. Und da wir unseren Hund lieben kriegt er natürlich viel frisches Fleisch. Und nach vielem rumexperimentieren haben wir uns dafür entschieden, die Firma Frostfutter Perleberg zu nehmen. Seit Jahren kommt also jeden Monat ein Paket mit Fleisch bei uns zu Hause in Berlin Mitte an. Und da drauf steht immer wieder Frostfutter Perleberg. Jedes Mal wenn ich die Kisten gesehen habe dachte ich mir: „Du hast so lange nicht mehr in Perleberg gesungen. Das musst du unbedingt ändern.“ Und auch so ist es zu diesem Konzert gekommen. Ich freue mich auf mein Publikum und ich fühle mich, wieso ein Stier, der vor einem roten Tuch steht. Ein Jahr und mehrere Monate konnte ich meine Arbeit nicht mehr ausüben, meinen Beruf nicht mehr ausüben. Und jetzt ist es endlich soweit. Und ich darf wieder singen. Ich möchte das Konzert meines Lebens in Perleberg singen. Ich möchte, dass das Publikum aus dem Konzert geht und das Gefühl hat, dass die Sterne am Himmel etwas heller leuchten.

Von Bernd Atzenroth