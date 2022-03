Blitzermarathon in der Prignitz: Elf Verstöße bis Donnerstagmittag – Polizeikontrollen

Perleberg

Es ist die Morgendämmerung, zu der es Autofahrer in der Prignitz oft besonders eilig haben. Noch eben die Kinder zur Schule bringen, dann zur Arbeit. Dabei wird ein Tempo-30-Schild schnell mal übersehen oder mutwillig missachtet – und das kann richtig gefährlich werden. An diesem Donnerstagmorgen mussten sich die Autofahrer unter anderem in der Wilsnacker Straße in Perleberg besonders in Acht nehmen. In Höhe des Gymnasium hatte sich die Polizei mit dem Lasergerät positioniert.

Prignitzer Polizei mit neuen Messgeräten

„Die Messgeräte sind neu. Wir haben sie erst kürzlich in den Dienst gestellt“, sagt Mathias Ehrchen. Der Leiter der Polizeiinspektion Prignitz schaute höchstpersönlich bei der Kontrolle vorbei. Sie war Teil des jährlich stattfindenden europaweiten Blitzermarathons, an dem sich die Polizei in der Prignitz erneut beteiligte. Mathias Ehrchen nutzte die Gelegenheit, die neuen Lasermessgeräte einmal im Einsatz zu sehen. Mit ihnen können die Polizisten nicht mehr nur per Stativ, sondern auch aus der Hand heraus messen.

Die Polizeiobermeister Anika Ditten und Dustin Güssow kontrollieren den Verkehr per Lasermessgerät in der Wilsnacker Straße in Perleberg. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Lasermessgeräte funktionieren akkubetrieben und haben eine Reichweite von bis zu 650 Metern. Der Polizist schaut durch ein Sichtfenster und peilt das Kennzeichen mit dem Laserstrahl an. Im Ergebnis zwischen Reichweite und Zeit errechnet das Geräte die gefahrene Geschwindigkeit. Ist ein Autofahrer zu schnell, gibt das Lasergerät ein akustisches Signal ab und der zweite Polizist kann den Verkehrsteilnehmer mit der Kelle rausziehen.

Kontrollstellen vor Kitas und Schulen

An diesem Donnerstagmorgen waren viele Autofahrer auf den Straßen unterwegs. Während der etwa einstündigen Kontrolle hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die zulässige Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Das überprüften die beiden Polizeiobermeister Anika Ditten und Dustin Güssow. Die Kontrollstelle in der Wilsnacker Straße ist dabei ein Schwerpunkt, was den Schülerverkehr betrifft. Dort kreuzen sich die Wege von drei Schulen. Zudem gibt es eine viel benutzte Fußgängerampel.

Den Polizisten geht es bei ihrer Kontrolle weniger darum, Jagd auf Temposünder zu machen, sondern vielmehr sichtbarer zu werden. „Wir wollen Präsenz zeigen und erreichen, dass uns die Leute mehr wahrnehmen“, sagt Mathias Ehrchen. Nach wie vor sei überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache Nummer eins in der Prignitz. Im vergangenen Jahr haben sich bei Verkehrsunfällen im Landkreis insgesamt 297 Personen verletzt, davon 72 aufgrund einer zu schnellen Fahrweise. Bei den Todesopfern im Straßenverkehr waren es drei von insgesamt vier.

Prignitz: Elf Verstöße bis Donnerstagmittag

Der jährliche Blitzermarathon ist aus Sicht von Mathias Ehrchen immer wieder gut, genau das ins Bewusstsein zu rücken. „Um eine Wirkung zu erzielen, müssen wir das Risiko, ertappt zu werden, erhöhen“, sagt er. So gab es am Donnerstag landkreisweit mehrere Kontrollstellen über den ganzen Tag verteilt, darunter auch an der Oberschule in Perleberg. Im Ergebnis sei das jedoch die tagtägliche Arbeit der Polizisten und nicht an einen bestimmten Tag im Jahr gebunden.

Bis Donnerstag 11 Uhr hat die Polizei in der Prignitz an fünf verschiedenen Kontrollstellen die Geschwindigkeit von 176 Fahrzeugen gemessen, davon waren elf zu schnell unterwegs. Ein Autofahrer fuhr bei erlaubten 70 Stundenkilometer zwölf zu schnell. Eine detaillierte Auswertung der Ergebnisse der einzelnen Kontrollstellen mitsamt der geahndeten Verstöße in der Prignitz soll im Laufe des Freitags erfolgen, teilte die Polizeidirektion in Neuruppin mit.

Von Marcus J. Pfeiffer