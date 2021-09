Blüthen

Es gibt Dinge, die sind einfach einzigartig und passieren nicht alle Tage. So die „Rückkehr“ eines historischen Leichenwagens in sein neues Domizil – in das Blüthener Pfarrhausmuseum, zu welcher sich besonders viele Gäste einfanden, um dieses einmalige Schauspiel mitzuerleben.

Und was ursprünglich gar nicht geplant war und dann dem berühmten Zufall zuzuschreiben ist: Sogar ein Sarg wurde auf dem Gefährt transportiert. Ein leerer natürlich, und das gute Stück hatte bereits eine erste denkwürdige Jubiläumsfahrt hinter sich - bei der Boberower 700-Jahr-Feier 2012.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dazu „Eigentümerin“ Marlies Krull: „Mein Vater, der Tischler in Boberow war, hatte diesen Sarg um 1988 angefertigt. Er hat bis jetzt in der alten Tischlerwerkstatt gestanden und wird wohl als Leihgabe im Blüthener Pfarrmuseum bleiben“.

(v.r.): Restauratorin Sonja Bretschneider mit Jarvies Boeven aus Templin, Nora Simonn und Simone Liepold aus Potsdam, die zuletzt Hand an die Textilien Quelle: Kerstin Beck

Das wird aber vor allem der um 1890 entstandene Leichenwagen, für den extra „und mit einem Aufwand, als wäre es ein Millionen-Projekt gewesen“, so Architektin Anja Niemann, eine hölzerne Garage errichtet worden ist. Schließlich wurde noch vor wenigen Tagen letzte Hand an den Bau gelegt.

Aufwendige Restauration in Heiligengrabe

Zuvor jedoch war das Gefährt umfassend in der Heiligengraber Jugendbauhütte restauriert worden. Besondere Aufmerksamkeit wurde den maroden baumwollenen zwölf Vorhängen samt Borten und Quasten sowie der besonders zerschlissenen Kutschbockdecke aus Lodengewebe geschenkt.

„Das war sehr langwierig, weil den Jugendlichen, die hier ihr Freiwilliges Jahr ableisten, erst einmal beigebracht werden musste, wie man einen Faden einfädelt“, erzählte Restauratorin Sonja Bretschneider.

So wurden dann in über fünf Jahren in 18 Seminaren nach dem gründlichen Reinigen mit insgesamt 72 Freiwilligen aus Deutschland, Spanien, Frankreich, Georgien und der Ukraine die Schäden repariert. „Es ist wunderbar geworden“, meinte nun die Dresdnerin zufrieden.

Das etwa 130 Jahre alte Gefährt wurde von Helmut Jäger kutschiert. Zur Sicherheit waren - so wie es bis vor 70 Jahren Quelle: Kerstin Beck

Kutsche war bis in die 1960er Jahre im Dienst

Doch bereits zuvor hatte der Wagen eine regelrechte Odyssee hinter sich. Gehört hatte die Kutsche ursprünglich der Kirchengemeinde Groß Warnow, wo das Gefährt bis Anfang der 1960er Jahre in Gebrauch war. Und damit die Pferde während der Fahrt ruhig blieben und nicht etwa durchgingen, hatten dem Kutscher jeweils immer zwei Führer zur Seite gestanden.

„Mein Großvater wurde 1945 damit zu Grabe gefahren“, erinnerte sich eine 90-jährige Boberowerin. „Und da wir kein Geld hatten, haben wir damals dem Kutscher einen halben Sack Hafer für die Fahrt gegeben“.

Bis vor wenigen Jahren harrte die Droschke vergessen in der Pfarrscheune, bis sie an einen Einwohner verkauft wurde, der in Polen die Räder wiederherstellen ließ.

Marlies Krull aus Boberow, deren Vater Richard Glessing um 1988 den Sarg angefertigt hat, zeigt Bilder: „Der hat schon 2012 unsere 700-Jahrfeier mitgemacht.“ Quelle: privat

Die Gemeinde kaufte den Wagen dann zurück, der nach einer Zwischenstation in Waterloo schließlich in Heiligengrabe seiner Erneuerung zugeführt wurde – um am Sonntag mit großem Pomp seine „Letzte Fahrt“ anzutreten.

Letzte Ruhe im Pfarrmuseum

In Zukunft wird der Leichenwagen in seiner neuen, mit extra großen Fenstern ausgestatteten Bleibe besichtigt werden können. Ein „Mausoleum“, sagen die einen bereits jetzt dazu, obwohl es ja keines ist, sondern eher ein ungewöhnlicher Kutschstall.

Und eine ehemalige Blüthenerin brachte die ganze Rücktour auf den Punkt: „So etwas ist ja schon eine makabere Sehenswürdigkeit. Aber der Tod gehört nun einmal zum Leben dazu, und es muss sich ja irgendwann auch jeder damit befassen. Und so gesehen war das, was heute hier passiert ist, normal“.

Von Kerstin Beck