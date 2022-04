Blutspenden am Mittwoch in Perleberg

Perleberg

Am kommenden Mittwoch, 20. April, findet in der Schule für Gesundheitsberufe in der Perleberger Matthias-Hasse-Straße 24 von 14 bis 18 Uhr eine Blutspendenaktion unter 3-G-Regelungen statt. In der Region Berlin/Brandenburg werden täglich etwa 600 Blutbeutel benötigt. Das gespendete Blut wird daher vorrangig in regionalen Gesundheitseinrichtungen eingesetzt. Die Aktion wird vom Ausbildungskurs 2019 der Schule für Gesundheitsberufe in Perleberg und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) organisiert.

Wer spenden darf – und wer eben nicht

Wer spenden möchte, sollte vorher normal essen und viel trinken. Wer zum ersten Mal spenden möchte, muss zwischen 18 bis 65 Jahre alt sein. Wer regelmäßig Spenden geht, darf das bis zum Alter von 72 Jahren. Nicht spenden dürfen Personen, die sich innerhalb der vergangenen vier Monate tätowieren, piercen oder ein Ohrloch stechen lassen haben. Ein Personalausweis ist mitzubringen. Spender können sich ebenfalls für eine Stammzellspende registrieren lassen. Dabei wird nur ein weiteres Röhrchen mit Blut abgenommen. Bei drei Spenden binnen zwölf Monaten wird eine kostenlose Übersicht der wichtigsten Blutwerte nach Hause geschickt.

Für die Teilnahme an der Blutspende benötigt man einen Termin. Diesen kann unter im Internet unter terminre-servierung.blutspende-nordost.de/m/schule-fuer-gesundheitsberufe-perleberg oder kostenlos unter Telefon 0800/11 949 11 reservieren werden. Ein großes Dankeschön geht an die Sparkasse Prignitz für die Unterstützung bei der Organisation.

Von MAZonline