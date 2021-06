Perleberg

Das Konzept der Regionalkiste „Lieblings-Region Prignitz“ ist im Grunde einfach: Man sucht ein Geschenk für – sagen wir mal – Freunde im entfernten Berlin und die Entscheidung fällt auf eine Box mit Lebensmittel-Produkten aus der Prignitz.

Die Beschenkten sind idealerweise so begeistert, dass sie sich spontan auf den Weg machen und die Region besuchen. In diesem exemplarischen Fall wäre das Konzept der Regionalkiste aufgegangen, das sich Roy Hartung, Geschäftsführer der Vormark Kochkultur GmbH, in Kooperation mit dem Tourismusverband Prignitz ausgedacht hat.

Von Prignitz-Klassikern bis Neuentdeckungen

Die Kiste mit dem Namen „LieblingsRegionPrignitz“ ist eine Geschenkbox mit einer Zusammenstellung typischer regionaler Produkte aus der Prignitz. Sie präsentiert einen kulinarischen und touristischen Einblick in die Region und enthält bis zu 25 Produkte – von süß bis herzhaft, von bekannten „Prignitz-Klassikern“ bis hin zu Neuentdeckungen der Region.

Produkte stammen von regionalen Erzeugern

Gemeinsam haben die Produkte eins: Sie stammen von regionalen Erzeugern, die sie mit hohem Qualitätsanspruch in der Prignitz herstellen. Regional sind nicht nur die Produkte, sondern auch die Kiste, die von einem regionalen Holzverarbeiter hergestellt wird und mit einem Brennstempel sowie dem Logo des Tourismusverbandes versehen ist.

Mithilfe eines dekorativen Bandes ist es möglich Karten, Werbungen oder Hinweise an der Kiste zu platzieren. Auch das Band selbst kann farblich einem Wunsch angepasst werden, um Lieblings- oder Firmenfarben aufzugreifen. „Durch die vielseitige Verwendbarkeit der Regionalkiste wird ein hoher Streuungseffekt erreicht, um unsere schöne Prignitz und ihre vielfältigen Angebote und Produkte weit zu verbreiten“, sagt Mike Laskewitz, der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz.

Drei verschiedene Größen sind möglich

Die Kiste gibt es in drei verschiedenen Größen mit unterschiedlichem Produktumfang. Neben den Produkten erhalten die Käufer auch den Einkaufswegweiser und eine Postkarte der Reiseregion Prignitz. Einen Überblick über die Regionalkiste gibt es online unter www.dieprignitz.de/lieblingskiste.

Von MAZonline