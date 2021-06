Brandenburgs beste Optikergesellin kommt aus Perleberg

Perleberg

Eigentlich könnte man sagen, die Perlebergerin Berit Westphal ist eine Physikerin. Schließlich beschäftigt sich die junge Optikerin beinahe täglich mit der Lehre des Lichtes. Schon als Schülerin hatte sie den Wunsch, einmal selbst das Handwerk des Optikers zu erlernen. Dass sie nur wenige Jahre später zu den besten Junggesellen ihrer Berufsgruppe zählen wird, damit hatte die Perlebergerin nicht gerechnet. Doch Berit Westphal hat nicht nur mit einer Traumnote ihre Ausbildung abgeschlossen, sondern zählt sogar zu den besten Gesellen Deutschlands und qualifizierte sich für den diesjährigen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in der Augenoptik. Zuvor hatte sie sich beim Landes-Vorentscheid als beste Gesellin ihres Jahrgangs qualifiziert.

Perlebergerin hat viele Pläne für die Zukunft

Zwar reichte es am Ende beim Bundesentscheid nicht für einen der vorderen Plätze. Aber das stört die engagierte Optikerin nicht. Für sie zähle die Erfahrung, die sie durch ihre Teilnahme an dem Wettbewerb für sich mit nach Hause nimmt. „Für mich war die Teilnahme eine große Ehre“, sagte sie. Das Thema Erfahrung sammeln ist für die 21- Jährige besonders wichtig, denn für ihre Zukunft habe sie viele Pläne.

Eine Meisterausbildung komme für sie grundsätzlich infrage. Dennoch möchte sie sich bei dieser Entscheidung noch etwas Zeit lassen. Das bedeute aber nicht, dass sich die junge Perlebergerin aktuell nicht weiterbilde. Inzwischen hat sie sogar die Prüfung nach der Ausbilder-Eignungsverordnung bestanden.

Auch in der Kontaktlinsenanpassung möchte Berit Westphal mehr lernen. Den Leistungswettbewerb, der wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste und erst jetzt unter strengen Hygieneauflagen stattfand, kannte sie aus der Fachpresse. Mit einer eigenen Teilnahme hatte sie aber niemals gerechnet. „Ich konnte viele tolle Eindrücke und Erfahrungen sammeln und nette Menschen kennenzulernen“, sagt Berit Westphal. Lampenfieber hatte die Optikerin die ganze Zeit über. Dennoch hat sie alle Situationen wie ein Profi meistern können.

Nach dem Schülerpraktikum war der Berufswunsch klar

Als Schülerin schnupperte Berit Westphal während eines Praktikums bei Willam-Optik in Perleberg in den Beruf hinein. Weil ihr die Vielseitigkeit zwischen Kundenkontakt und Handwerk so gut gefiel, begann sie im selben Betrieb ihre Ausbildung. Sie lernte schnell, wie viel mehr hinter dem Aussuchen einer neuen Brille für einen Kunden steckt. „Am meisten Freude macht mir das Handwerk“ sagt sie, „ich bin Perfektionistin und kann das dementsprechend in der Werkstatt ausleben.“

Besonders mag sie das Gefühl, mit ihren Händen eine Brille erschaffen zu können. Die vielen kleinen Erfolgserlebnisse haben sie täglich darin bestätigt, den richtigen Beruf ergriffen zu haben. Die Augenoptikerin ist fasziniert von dem Gedanken, dass aus einer leeren Fassung und zwei Glasrohlingen eine Brille wird, mit der der Träger im Anschluss seine Umwelt komplett neu wahrnehmen kann.

Ausbildung mit Topnote abgeschlossen

Ihre Ausbilderin Diana Stürzebecher ist nicht nur sehr stolz auf ihre tolle Mitarbeiterin, sondern bemerkte schnell, dass Berit Westphal Tätigkeiten wie der Handschliff oder die anatomische Anpassung einer Brille an den Träger einfach liegen und gut von der Hand gehen und hat dies entsprechend mit der Teilnahme an Seminaren weiter gefördert. „Ich möchte zunächst als Gesellin weiterarbeiten, um Berufserfahrung zu sammeln und zu erkennen, wohin mich der Weg führt“, sagt Berit Westphal.

Ihre Ausbildung schloss Berit Westphal im letzten Sommer ab – mit der Traumnote von 1,8. Für ihre herausragenden Leistungen wurde ihr die Ehrennadel für die besten schulischen Leistungen des Oberstufenzentrums Havelland verliehen. Ebenso erhielt sie nach ihrer Ausbildung einen festen Arbeitsplatz in ihrem Lehrbetrieb bei Diana Stürzebecher. Berit Westphal besuchte das Gottfried-Arnold-Gymnasium und begann direkt nach dem Abitur ihre Ausbildung zur Optikerin in Perleberg.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning