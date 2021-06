Breese

Es sind unterschiedliche Anlässe, aber die Wahl der Mittel ist gleich: Im Amt Bad Wilsnack-Weisen beschäftigen gleich zwei Bürgerbegehren Einwohner, Gemeindevertreter und die Verwaltungen des Amtes sowie den Landkreis.

Bürgerbegehren beschäftigen die Gemeinden Breese und Weisen

In Weisen geht es um die Abwahl des seit März amtierenden ehrenamtlichen Bürgermeisters Robert Enge, in Breese um den Verkauf eines Grundstückes im Ortsteil Groß Breese. In beiden Fällen haben die Gemeindevertreter eine Entscheidung getroffen, die mit einem Bürgerentscheid aufgehoben werden soll. Ob es dazu kommt, muss die Kommunalaufsicht des Landkreises Prignitz entscheiden.

Am Dienstag stellte Amtsdirektor Torsten Jacob in seiner Eigenschaft als Wahlleiter des Amtes seinen Ergebnisbericht zum Bürgerbegehren in der Gemeindevertretersitzung in Breese vor. Von Anfang Mai bis Anfang Juni haben die Initiatoren der Wählergruppe Breese – Groß Breese – Kuhblank Unterschriften gesammelt gegen den Beschluss der Gemeindevertretung, ein Grundstück in Groß Breese an die Firma Gutsche aus Wittenberge zu verkaufen (die MAZ berichtete).

Von den 355 abgegebenen Unterschriften sind laut Jacob 311 gültig. Bezogen auf die Einwohnerzahl schreibt der Gesetzgeber – Grundlage ist Paragraf 15 der Brandenburgischen Kommunalverfassung – eine Mindestanzahl an Unterzeichnern vor. Dieses Quorum ist mit 127 Personen erreicht worden.

Das Bürgerbegehren in Breese hat das notwendige Quorum erreicht

Dennoch steht nicht fest, ob es zu einem Bürgerentscheid kommt. „Über die Zulassung entscheidet die Kommunalaufsicht“, erklärte Torsten Jacob den Gemeindevertretern und Gästen.

Formal mussten die Abgeordneten aber einen Feststellungsbeschluss fassen. Wie der ausfallen würde, hatte der ehrenamtliche Bürgermeister Werner Steiner (SPD) bereits in der Sitzung des Hauptausschusses am 9. Juni prophezeit. „Ich habe entschieden“, sagte Steiner und kündigte an, dass die Gemeindevertreter der SPD und der Linken ihm folgen würden.

Bevor Silke Last, Kathrin Lockenvitz und Anita Haverland (alle Wählergruppe) dafür stimmten, Tobias Witt (SPD) sich enthielt und alle anderen dagegen votierten, wurden die Erläuterungen zum Bürgerbegehren und ein Brief Steiners dazu an die Einwohner am Dienstag zum Diskussionsgegenstand.

Hitzige Diskussionen über den Grundstücksverkauf in Groß Breese

Der Bürgermeister sprach von „Verfahrensfehlern“ und „falschen Aussagen“, die zur Begründung des Bürgerbegehrens genannt wurden. Groß Breeses Ortsvorsteherin Bärbel Treutler (Die Grünen) nannte die Aussage Steiners falsch, dass der Ortsbeirat vor dem geplanten Verkauf des Grundstückes an der Groß Breeser Allee 38 angehört wurde. „Eine Stellungnahme war nicht möglich, weil wichtige Unterlagen fehlten“, kritisierte Treutler und ergänzte: „Detaillierte Infos liegen bis heute nicht vor.“

Ob es zulässig sei, dass sich ein ehrenamtlicher Bürgermeister in ein Bürgerbegehren einmischt und in diesem Schreiben auflistet, wie welcher Gemeindevertreter – nicht öffentlich – über den Grundstücksverkauf abgestimmt hat, möchte die Wählergruppe von der Kommunalaufsicht wissen.

Als Silke Last die Anfrage an die Behörde auf der Sitzung thematisierte, unterbrach Steiner und hielt dagegen: „Ihr seid mit sieben Seiten zur Kommunalaufsicht gegangen und habt nicht einen Punkt davon durchbekommen.“ Umgehend stellte Torsten Jacob klar, dass die Kommunalaufsicht noch gar nicht entschieden hat. „Ich möchte sie wirklich bitten, bei der Wahrheit zu bleiben“, forderte Silke Last den ehrenamtlichen Bürgermeister auf.

Von Stephanie Fedders