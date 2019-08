Groß Pankow

Auf dem Weg zu einer Entscheidung, ob in Luggendorf in der Gemeinde Groß Pankow eine Deponie in Betrieb gehen kann oder nicht, ist eine weitere Etappe beendet worden: Die Möglichkeit zur Erhebung von Einwendungen.

Einwendungen sind ein Erfolg für die Bürgerinitiative

Nach dem Ablauf der Frist kann die Bürgerinitiative „Schutz statt Schutt – gegen die Deponie in Luggendorf“ einen gewissen Erfolg für sich verbuchen, hatte sie doch ambitioniert für diesen Weg der Anwohnerbeteiligung geworben. Mit Stichtag 5. August sind beim Landesamt für Umwelt (LfU) in Potsdam 345 Einwendungen eingegangen.

Positiv beurteilt Caroline von Wolff diese hohe Resonanz nach monatelangem Engagement der Bürgerinitiative, um die Anwohner auf diesem Weg mitzunehmen. „Wir haben uns schon reingekniet“, sagt von Wolff nicht ohne Stolz.

Viele Einwohner aus der Gemeinde Groß Pankow nahmen die Hilfestellung im Kampf gegen die Deponie an, besuchten die Infoveranstaltung am 19. Juni oder kamen zu den von der BI im Juli angebotenen Beratungsgesprächen.

Landesamt für Umwelt verteilt die Eingaben auf die Behörden

Das es allesamt keine Alibiveranstaltungen waren und den Betroffenen das Thema wirklich wichtig ist, hat Caroline von Wolff anhand der für die Stellungnahmen formulierten Fragen gemerkt: „Es war sehr vielschichtig. Die Positionen sind sehr individuell dargestellt worden“, bilanziert die BI-Sprecherin. Die hohe Zahl der Beteiligung ist auch ein Grund zur Freude. „Unser Ziel waren 200“, so von Wolff. „Mit 300 haben wir gerechnet.“

Jetzt sind es also 345. Das sei nicht wenig, gibt Thomas Frey zu, der für Presseanfragen zuständige Referent im Büro des LfU-Präsidenten Dirk Ilgenstein. In den kommenden Wochen und Monaten werden sich eine ganze Reihe von Mitarbeitern mit der Post aus der Prignitz beschäftigen müssen.

Allerdings trägt das Landesamt für Umwelt nicht die alleinige Last. „Wir sind erst einmal die Bündelungsbehörde“, erklärt Thomas Frey. Was sich auch mit „Postverteilungszentrum“ übersetzen lässt, denn die Potsdamer leiten die Schreiben an die Fachbehörden weiter. Auch der Vorhabenträger, die PS Bauschutt GmbH aus Groß Buchholz, erhält die Unterlagen.

Nach der Analyse der Einwendungen folgt der Erörterungstermin

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gibt es so genannte Teilzuständigkeiten verschiedener Träger öffentlicher Belange. Dazu zählt beispielsweise auch die Untere Wasserbehörde, die beim Landkreis Prignitz in Perleberg angesiedelt ist.

In welcher Abteilung welches Schreiben landet, hängt vom Inhalt ab. Die Einsprüche können sich zum Beispiel auf Themen wie Boden, Wasser, Naturschutz oder Immissionschutz beziehen, erläutert Thomas Frey. Dann werde Punkt für Punkt abgearbeitet.

Wenn die Einwendungen analysiert sind, wird es einen Erörterungstermin geben, auf dem die sachliche und rechtliche Prüfung des Vorhabens auf Grundlage des Antrags erfolgt. Dem werden die Stellungnahmen der Behörden und Einwendungen gegenübergestellt.

Wann das sein wird, ist nicht abzusehen. Der Termin wird aber im Amtsblatt der Gemeinde Groß Pankow bekannt gegeben, teilt das LfU mit.

Von Stephanie Fedders