Über die Abwahl des Bürgermeisters in Weisen und die Aufhebung eines Beschlusses zum Grundstücksverkauf in Groß Breese entscheiden jetzt die Gemeindevertretungen. Grundlage dafür ist im Fall Weisen ein Beschluss des Verwaltungsgerichtes in Potsdam sowie in Breese die Änderung der Kommunalverfassung.