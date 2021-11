Bürgerhaushalt in Perleberg - Bushaltestelle in Düpow wird zu einem Kunstwerk – Bürgerhaushalt in Perleberg auf Rekordspur

Die Ergebnisse des ersten Bürgerhaushalts der Stadt Perleberg zeigen sich im Ortsteil Düpow. Eine Bushaltestelle wurde zu einem Kunstwerk und die Feuerwehr bekam einen Pavillon. Gleichzeitig geht die Abstimmung der Projekte in eine neue Runde.