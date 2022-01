Bürgerhaushalt in Perleberg: Nestschaukel und Feuerstelle für Quitzow

Quitzow

Es ist vollbracht. Alle Projekte aus dem ersten Bürgerhaushalt der Stadt Perleberg sind umgesetzt. Knapp zwei Jahre sind seit der Abstimmung vergangen. Zu den 30 Projekten gehörten auch eine Nestschaukel auf dem Spielplatz und eine Feuerstelle an der Feuerwache im Ortsteil Quitzow. Beides ist nun zum Abschluss gekommen.

Erstes Spielgerät aus dem Bürgerhaushalt Perleberg

Die Kinder von Tagesmutter Bärbel Guhl waren mit die Ersten, die nach der offiziellen Übergabe durch Bürgermeisterin Annett Jura am Dienstag das neue Spielgerät ausprobieren durften. Es war das allererste im Stadtgebiet, das über den Bürgerhaushalt finanziert wurde. Schnell war klar, dass die Kalkulation von 2000 Euro nicht eingehalten werden kann. „Daraus haben wir für künftige Projekte gelernt“, sagt Jura. Es entstand ein Hinweisblatt für alle Projekteinreicher.

Die Kinder von Tagesmutter Bärbel Guhl auf der neuen Nestschaukel des Spielplatzes in Quitzow. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Das hatten damals Ortsvorsteher Armin Schwarz und Anette Schmid noch nicht zur Verfügung. Sie waren es, die den Vorschlag für die Nestschaukel in Quitzow beim Bürgerhaushalt eingereicht hatten. „Das war alles aufwendiger als gedacht, aber die Mühe hat sich gelohnt“, sagt Anette Schmid. Es gab einiges zu beachten, wie zum Beispiel die richtige Standortwahl, aber auch Sicherheit. „Der Untergrund musste passen, wir durften keine Leitungen überbauen“, sagt Antje Hartwig vom Fachbereich Umwelt.

Nestschaukel für rund 4000 Euro

Zum Schluss kostete die Nestschaukel knapp über 4000 Euro – finanziert aus Restmitteln anderer Projekte. Daran können sich nun die Kinder aus dem Dorf – zehn unter zehn Jahren an der Zahl – oder aber auch die Gäste des Ortes erfreuen und das direkt neben dem bereits vorhandenen Klettergerüst. „Die Schaukel ist sehr bequem und darauf ist so viel Platz, dass sogar die Eltern gleichzeitig mitschaukeln können“, sagt Anette Schmid.

Lesen Sie auch:

Die Feuerstelle an der Feuerwache hatte mit rund 500 Euro ein relativ kleines Budget. Auf dem Hof entstand ein Platz mit Feuerschale und Schwenkgrill – gepflastert vom Betriebshof mit bereits vorhandenen Materialien und mit Unterstützung von den Feuerwehrleuten. „Ich hätte nie gedacht, dass das was wird“, sagt Bianca Gäde, die gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann Thomas – dem ehemaligen Stadtbrandmeister und Ortswehrführer– das Projekt eingereicht hat.

Feuerstelle für Feste im Dorf

Die Oktoberfeuer auf privaten Ackerflächen gehören damit nun der Vergangenheit an. „Wir haben jetzt alles vor Ort – Strom, Wasser, Kühlschrank, Toiletten – das erleichtert vieles“, sagt Bianca Gäde. Und den ersten gemeinsamen Abend haben die Feuerwehrleute und Dorfbewohner an der neuen Feuerstelle im vergangenen Oktober bereits verbringen können.

Bürgermeisterin Annett Jura (l.) und Ortsvorsteher Armin Schwarz (r.) an der neuen Feuerstelle der Feuerwache in Quitzow. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Inzwischen sind die Vorbereitungen für den Bürgerhaushalt 2023 in Perleberg gestartet. Noch bis Ende März können dafür Vorschläge eingereicht werden. Das entsprechende Formular gibt auf der Internetseite der Stadt unter www.stadt-perleberg.de oder per Mail an buergerhaushalt@stadt-perleberg.de. Ansprechpartnerin ist Ulrike Ziebell. Bislang sind zwei Vorschläge eingegangen. Jedes der insgesamt zehn Projekte darf eine Summe von jeweils 5000 Euro nicht überschreiten.

Straßenlaterne an der Bushaltestelle

Und Anette Schmid hatte auch schon eine Idee für Quitzow: eine Straßenlaterne für mehr Licht an der Bushaltestelle. Doch für den Bürgerhaushalt ist das nichts: „Für Straßenbeleuchtung ist die Stadt ohnehin zuständig. Da werden wir eine Lösung finden“, verspricht Bürgermeisterin Annett Jura.

Von Marcus J. Pfeiffer