Bürgermeisterwahl in Plattenburg: Kramer tritt wieder an

Kletzke

Wie es ist, von heute auf morgen nicht mehr im Büro zu sitzen und den Pflichten als Chefin einer Verwaltung nachzukommen, hat Anja Kramer in den vergangenen Monaten leidvoll erfahren müssen. Plattenburgs Bürgermeisterin war mit gebrochenem Fuß ans Haus gefesselt und fehlte ihren Mitarbeitern insgesamt zehn Wochen.

Am 30. August sind Bürgermeisterwahlen in Plattenburg

Jetzt sitzt sie seit wenigen Tagen wieder in ihrem Büro in Kletzke. Und wenn es nach Anja Kramer geht, soll das auch in den kommenden acht Jahren der Fall sein. Kramer möchte bei der turnusgemäßen Bürgermeisterwahl am 30. August dieses Jahres noch einmal antreten. Über ihren Entschluss will sie offiziell auch die Gemeindevertretung informieren, die sich am 27. Mai um 19 Uhr in der Aula der Oberschule in Glöwen trifft.

Die Karriere der 54-Jährigen begann 1992 im damaligen Amt Plattenburg. 2002 wurde die gebürtige Warnemünderin Kämmerin in der Gemeinde Plattenburg, die 2001 aus dem freiwilligen Zusammenschluss von acht Gemeinden entstand.

Als 2012 über die Nachfolge von Bürgermeisterin Gudrun Hoffmann entschieden wurde, trat Kramer gegen drei Mitbewerber an und bekam bei der Wahl am 23. September 2012 mit 65,23 Prozent gleich im ersten Wahlgang die notwendige Mehrheit.

Bis zum 25. Juni können sich Interessierte beim Wahlleiter melden

Jetzt hat Wahlleiter Detlef Brenning die Wahlbekanntmachung auf der Internetseite der Gemeinde Plattenburg veröffentlicht. Damit verbunden ist der Aufruf zur Einreichung von Wahlvorschlägen, die bis spätestens 25. Juni schriftlich beim Wahlleiter vorliegen müssen.

Anja Kramer zieht nach den ersten acht Jahren Halbzeitbilanz. „Wir haben vieles angefangen, es ist aber auch noch viel zu tun“, bekräftigt die Bürgermeisterin. Bildung, Finanzen oder erneuerbare Energien seien wichtige Themen. So ist zwar der Kampf um den Erhalt der Oberschule in Glöwen vorerst gewonnen, bleibt aber auch in Zukunft eine Herausforderung.

Gemeinsam mit der Gemeindevertretung, die sich nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahr zur Hälfte aus neuen Mitgliedern zusammensetzt, gelte es, sich weiter „sachbezogen zu verständigen“, so Kramer. Ausdrücklich lobt sie das gute Verhältnis zu den Kollegen – in der eigenen Verwaltung und in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft der Prignitzer Amtsdirektoren und Bürgermeister. Das möchte sie in den kommenden acht Jahren auf jeden Fall fortsetzen.

Von Stephanie Fedders