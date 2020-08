Perleberg

Von Potsdam in die Prignitz: Die Linke will mit ihrer Landesvorsitzenden Anja Mayer in den Wahlkampf um das Bundestagsmandat im Wahlkreis 56 ziehen. Das bestätigte die 41-Jährige gegenüber der MAZ.

Anja Mayer folgt auf Kirsten Tackmann

Sie tritt damit die Nachfolge von Kirsten Tackmann an, die die Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und einen Teil des Havellandes seit 2005 in Berlin vertritt, im kommenden Jahr aber nicht mehr kandidieren will.

Anja Mayer ist unter den den bisher bekannten Kandidaten sozusagen ein Importprodukt – und das gleich im doppelten Sinne. Gebürtig kommt sie aus dem fränkischen Feuchtwangen und ist in Rothenburg ob der Tauber aufgewachsen.

Aktuell wohnt sie in Potsdam, gibt aber zu, dass sie sich auf dem Lande wohler fühlt. Die Prignitz ist ihr daher nicht fremd, auch, weil sie als Landesvorsitzende ihrer Partei alle Ecken Brandenburgs im Blick hat.

Ärztliche Versorgung als ein Themenschwerpunkt

„In der Region passiert viel“, sagt Anja Mayer und sieht ihre Kandidatur auch als Signal, dass die ländlichen Gegenden nicht hinter den urbanen Räumen zurückstehen müssen.

Als gelernte Arzthelferin liegt ihr besonders die ärztliche Versorgung des ländlichen Raumes am Herzen. Neue Erfahrungen hat sie während der Hochphase der Corona-Pandemie in einer Notaufnahme gesammelt, wo sie neun Wochen lang ehrenamtlich geholfen hat.

Anja Mayer hat sich in der vergangenen Woche beim Kreisvorstand der Linken in der Prignitz vorgestellt und inzwischen „das Signal aus allen drei Kreisverbänden bekommen“, dass sie als Kandidatin unterstützt wird.

Die Nominierung soll am 2. Oktober erfolgen.

Die SPD terminiert die Kandidatenkür für Ende November

Von den Mitbewerbern haben bei der SPD bislang Perlebergs Bürgermeisterin Anja Jura sowie die Neuruppinerin Wiebke Piepenbrock ihr Interesse signalisiert. Aufgestellt werden soll die Kandidatin Ende November, wie Roman Blank aus der Geschäftsstelle in Neuruppin mitteilte.

Die CDU-Kreisverbände treffen sich am 19. August in Kyritz. Einziger Bewerber um das Mandat ist erneut Sebastian Steinecke aus Neuruppin, der 2017 die Mehrheit im Wahlkreis 56 holte.

Bei den Grünen ist man derzeit noch „in der Findungsphase“, wie der Prignitzer Kreisgeschäftsführer Clemens Wehr bestätigte. Vor drei Jahren hatte die Partei noch den Friesacker Martin Wandrey ins Rennen geschickt.

Insgesamt gab es 2017 zehn Bewerber in dem drittgrößten Wahlkreis der Bundesrepublik.

Von Stephanie Fedders