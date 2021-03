CJD Prignitz: Erste Impfungen für Mitarbeiter und Bewohner

Giesensdorf

Es klingt mittlerweile ein bisschen wie Routine, wenn vom Impfen die Rede ist. Und doch ist jede Situation, jedes Umfeld anders. Auch die Aktion am Standort des Christlichen Jugenddorfs Deutschlands (CJD) im Pritzwalker Ortsteil Giesensdorf verlangte nach einer besonderen Vorbereitung, die den Bewohnern gerecht wird.

CJD Prignitz: 60 Bewohner und Mitarbeiter sind geimpft

Vom Ende betrachtet zog Jörg Stricker, Fachbereichsleiter des CJD für die schulische Bildung in der Prignitz, eine positive Bilanz. Nach rund zwei Stunden hatten 60 Bewohner und Mitarbeiter aus den Häusern in Giesensdorf, Woltersdorf und Seefeld die erste Spritze mit dem Serum von Biontech erhalten.

Jörg Stricker bedankt sich bei Doris Philipp und dem Impf-Team mit österlichen Leckereien für die Unterstützung. Quelle: Stephanie Fedders

Somit sind rund 80 Prozent fürs Erste immunisiert – „für uns ein entscheidender Schritt aus der Pandemie in ein halbwegs normales Leben“, freut sich Stricker und lobt die „sehr hohe Impfbereitschaft“.

CJD-Abteilungsleiter Christoph Albrecht hatte sich um alles Organisatorische gekümmert, das Haus in Giesensdorf wie vorgeschrieben als Impfort angemeldet und für die personelle Unterstützung gesorgt. Hausärztin Doris Philipp aus Pritzwalk nebst Mitarbeiterinnen und das DRK übernahmen die Aufgabe und gingen routiniert zu Werke.

Mit einfacher Sprache über das Impfen informiert

Oder anders ausgedrückt: „Ganz pragmatisch“, wie Jörg Stricker lobte, der sich mit einem kleinen Präsent bei allen Beteiligten bedankte.

Zuvor waren die richtigen Worte gefordert, um die Bewohner trotz ihrer Einschränkungen über das Impfen zu informieren. Wenn das nicht über Anfragen bei den gesetzlichen Betreuern geschah, die ihr Einverständnis geben mussten, dann kam es auf die richtige Sprache an – und das ist in diesem Fall die leichte Sprache gewesen.

„Wir haben eine wichtige Sache vereinfacht, um die Bewohner aufzuklären“, berichtet Jörg Stricker. So wird es ihnen leicht gemacht, für sich selbst zu entscheiden. Und so können auch alle verstehen, warum Hausärztin Doris Philipp in vier Wochen noch einmal zur Impfung vorbeikommt.

Corona: 35 neue Fälle in der Prignitz

Die tägliche Übermittlung der aktuellen Corona-Zahlen für die Prignitz bestätigt den Trend wieder zunehmender Fälle. Am Dienstag übermittelte der Landkreis 35 weitere durch das Labor bestätigte Fälle, wobei 20 mal die mutierte Version des Virus identifiziert wurde.

Weitere Infektionen betreffen Einrichtungen in Putlitz und Karstädt. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 116,9 je 100 000 Einwohner angegeben.

Von Stephanie Fedders