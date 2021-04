CJD Prignitz: Neue Holzwerkstatt in Seefeld für Menschen mit Autismus

Seefeld/Groß Woltersdorf

Zu sehen gibt es von draußen nichts, aber die Geräusche verraten das emsige treiben in den Räumen hinter dem Carport. Wo einst der Abstellraum war, wird jetzt gehämmert, gesägt und geschliffen – die Wohnstätte des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD) in Seefeld hat eine neue Holzwerkstatt bekommen.

CJD Prignitz baut in Seefeld die Holzwerkstatt aus

Das bedeutet viel Platz und Möglichkeiten für die sieben Bewohner im Alter von 20 bis 55 Jahren, die hier besonders betreut und gefördert werden. Sie leben mit Autismus und geistigen Einschränkungen und brauchen feste Strukturen im Alltag.

Handwerkliche Arbeit hilft dabei und so „kam der Wunsch auf, die Werkstatt zu erweitern“, erzählt Petra Meier-Hess, die im sozialen Bereich des CJD in der Prignitz arbeitet. Erste Ideen für den Umbau gab es bereits 2018, im vergangenen Jahr ging es an die Umsetzung.

Jetzt verteilen sich die verschiedenen Arbeitsbereiche auf einen zusätzlichen Raum, in dem sich die Bewohner ganz nach ihren Fähigkeiten ausprobieren können. Wir haben Nischen geschaffen, wo sich jeder einbringen kann“, sagt Petra Meier-Hess.

Sieben Bewohner mit Autismus wohnen in Seefeld

Und das ganz individuell. „Hier leben sieben Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen“, erklärt Meier-Hess. Es braucht daher seine Zeit, bis jeder soweit ist, über einen längeren Zeitraum konzentriert zu arbeiten.

Umso mehr freuen sich die Mitarbeiter über die Fortschritte, die sie gemeinsam mit den Bewohnern erzielen konnten. „Mittlerweile gelingt uns das vormittags von 8 bis 12 Uhr, die Bewohner zu beschäftigen“, schildert Abteilungsleiter Patrick Blumenthal. „Das ist das Ergebnis von vielen Jahren Arbeit.“

Während das Unternehmen Holzwerkstatt abgeschlossen ist, steht die Erweiterung des Gartens auf dem Grundstück in Seefeld noch aus. Das CJD baut auf Unterstützung der „Aktion Mensch“ und möchte das Projekt mit der 5. Klasse der Jahn-Grundschule Pritzwalk umsetzen. Beide Seiten haben bereits gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit gesammelt und hoffen, dass die Pandemie ein Treffen vor Ort in naher Zukunft zulässt.

CJD hat in Groß Woltersdorf das Außengelände erweitert

„Über solche Projekte können wir unsere Arbeit näher bringen und gestalten damit inklusives Leben“, sagt Fachbereichsleiter Jörg Stricker. Ein Gewächshaus und neue Hochbeete sind im Rahmen der Neugestaltung geplant.

Am Standort Groß Woltersdorf verfügt das CJD über ein großzügiges Außengelände, das jetzt erweitert wurde. Quelle: Stephanie Fedders

Viel Platz, um sich mit der Gestaltung und Nutzung des Außengeländes zu beschäftigen, bietet ein paar Kilometer weiter auch die Wohnstätte des CJD in Groß Woltersdorf, die 2014 bezogen wurde. Hier leben elf Erwachsene im Alter von 23 bis 43 Jahren mit dem Schwerpunkt Autismus.

Nach und nach haben sich Bewohner und Mitarbeiter den Garten erschlossen. Nachdem der ehemals zugewucherte hintere Bereich beräumt wurde, finden nicht nur die Schafe hier Platz, sondern auch die Menschen, die einen Rückzugsort brauchen.

Die Gartenhäuser oder der ehemalige Bauwagen bieten dafür genug Möglichkeiten. Weitere Ideen für das rund 2500 Quadratmeter große Grundstück warten noch auf ihre Umsetzung.

Von Stephanie Fedders