Gefühlt sind am Dienstag alle Prignitzer Landwirte mit ihren Traktoren auf dem Weg nach Berlin zur großen Bauerndemo am Brandenburger Tor. Um 2 Uhr fuhren die ersten los. Großes Treffen zwischendurch war in Perleberg, ehe sich der riesige Tross in Richtung Hauptstadt aufmachte.