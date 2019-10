Bälow

Wer zu spät kommt, dem blieb nur noch der Blick in leere Töpfe. In sehr große leere Töpfe wohlgemerkt, denn beim Suppenwettbewerb der Bälower Landfrauen wird in größeren Dimensionen geplant und gekocht. So konnten mehr als 200 Gäste bei der neunten Auflage am Sonnabend satt und zufrieden nach Hause gehen und Co...