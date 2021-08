Perleberg

Die Corona-Zahlen steigen aber das Angebot, sich impfen zu lassen, wird eingeschränkt. So sieht die gegensätzliche Entwicklung nach dem Ende der Sommerferien in der Prignitz aus. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz den vierten Tag in Folge über 30 und bescherte dem Landkreis damit den Spitzenplatz in Brandenburg.

Corona in der Prignitz: Inzidenz liegt über 30

Binnen weniger Tage hat sich die Situation soweit verschärft, dass, gemessen an der aktuellen Umgangsverordnung des Landes, zeitnah Einschränkungen drohen.

Am Montag war beim Landkreis nicht in Erfahrung zu bringen, ob und wie die Behörde auf die Entwicklung reagieren will. Auf der Internetseite steht lediglich geschrieben, dass der Landkreis „unverzüglich in geeigneter Weise“ öffentlich bekannt macht, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen den Wert von 20 überschreitet. Das könnte am 10. August der Fall sein.

Trotz der zuletzt erfreulichen Resonanz auf das Impfen ohne Terminvergabe – 398 Frauen und Männer ließen sich immunisieren – und das ergänzende Angebot für Kinder und Jugendliche sind die Tage des Prignitzer Impfzentrums in Perleberg gezählt. Letztmalig sollen am 27. August Zweitimpfungen für die 36 Kinder und Jugendlichen erfolgen, wie der Landkreis in einer Presseinformation vom 6. August mitteilte.

Impf-Sonderaktion am 11. August: Vier Prignitzer Hausarztpraxen machen mit

Um dennoch die impfwilligen Brandenburger zu erreichen, die bislang noch nicht geschützt sind, werben das Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg für eine Sonderaktion am Mittwoch, 11. August.

An diesem Tag bieten landesweit 1700 Arztpraxen Impfungen an. In der Prignitz machen vier Praxen mit. In Pritzwalk beteiligen sich: Elke Rodekamp, Lindenstraße 33; Oliver Körnig, Marktstraße 19 sowie Anne und Hagen Frahm, Hainholzweg 48. In Wittenberge nimmt Judith Heinen-Elhardt in der Friedrich-Ebert-Straße 6a teil.

Corona-Ausbruch: Kita in Kehrberg bleibt geschlossen

Von den 26 Corona-Fällen, die in der Prignitz in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden, entfallen einige auf Kinder und Erzieher in der Kita in Kehrberg (Gemeinde Groß Pankow). Nachdem das Gesundheitsamt Quarantänen angeordnet hat, bleibt die Einrichtung noch bis Ende der Woche nach Auskunft der Gemeindeverwaltung geschlossen.

Die Corona-Hotline des Landkreises ist wochentags jeweils von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer 03876/713-313 zu erreichen.

Von Stephanie Fedders