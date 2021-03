Das Impfzentrum Prignitz in Perleberg hat einen guten Start hingelegt. 864 Menschen haben sich in der ersten Woche dort impfen lassen. Für die kommende Woche werden nun zusätzliche 350 Impfdosen erwartet. Das heißt, es gibt für kurzentschlossene Impfberechtigte noch Impftermine in Perleberg.