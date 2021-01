Perleberg

Was als Hoffnungsschimmer vor allem für die älteren Mitbürger gedacht war, entwickelt sich immer mehr zu einem Kommunikations- und Organisationsdesaster – die Impfkampagne des Landes.

Viele Prignitzer ärgern sich zu Recht über die nicht durchdachten Umsetzungspläne der Landesregierung, die einmal mehr den Eindruck im Nordwesten hinterlassen, in Potsdam nur als Ausflugsziel wahrgenommen zu werden.

Immerhin regt sich jetzt Widerstand – von Bürgermeistern und Landräten in Brandenburg, die die Missstände anprangern und vor Ort helfen wollen. Aber leider nicht in der Prignitz. Hier herrscht Funkstille. Das wirft die Frage auf, warum Entscheidungsträger als Interessenvertreter der Region so kläglich versagen.

Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass die Impfungen nicht davon abhängen, ob sie irgendwann mal eine freie Leitung erwischen und mobil genug sind, um ins Impfzentrum nach Kyritz zu kommen. Zwei falsche Ansätze, die dringend zu korrigieren sind.

Rückblickend erscheint es schwer nachvollziehbar, wie es gelingen konnte, gemeinsam die Kreisreform zu verhindern. Wenige Jahre später haben viele Bürger das Vertrauen in die Politik schon wieder verloren. Das Wir-Gefühl ist auf der Strecke geblieben und ist doch gerade jetzt wichtiger denn je.

Was bleibt, ist großer Frust, der sich an anderer Stelle niederschlagen könnte. Es ist nicht mehr lange hin bis zu den nächsten Wahlen.

Von Stephanie Fedders