Die Corona-Zahlen für den Landkreis Prignitz sind erneut deutlich in die Höhe gegangen, und die Inzidenz ist erstmals in der vierten Welle über die Marke von 200 gestiegen: Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) von Donnerstag, 11. November, hat sich in der Prignitz die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag um 37 erhöht. Es ist kein weiterer Mensch in der Prignitz an oder mit Corona gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sprang im Landkreis Prignitz damit auf 210,3. Der Mittelwert im Land Brandenburg beträgt am Donnerstag 285,7. Mit einer Inzidenz von 748,9 hat der Landkreis Elbe-Elster die mit Anstand höchste Inzidenz im Land Brandenburg.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Prignitz

Sieben-Tage-Inzidenz

Donnerstag, 4. November: 210,3

Mittwoch, 10. November: 187,9

Dienstag, 9. November: 161,6

Montag, 8. November: 163,0

Sonntag, 7. November: 163,0

Samstag, 6. November: 165,6

Freitag, 5. November: 149,8

Neue bestätigte Fälle im 24-Stunden-Vergleich: 37; Zahl bestätigter Fälle: 3941; an oder mit Corona gestorben: 165 (+0); Sieben-Tage-Fallzahl: 160 (+17)

Von MAZonline