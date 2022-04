Corona in der Prignitz - Corona in der Prignitz: Inzidenz in fast allen Altersklassen rückläufig

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Prignitz sinkt weiter. Die Zahlen sind rückläufig. Doch in einer Altersklasse waren die Zahlen leicht gestiegen. In den letzten Tagen waren 1,8 Prozent der Schüler erkrankt.