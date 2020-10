Corona-Kommunikation des Landkreises Prignitz in der Kritik

Hoppenrade

Der Landrat des Kreises Heinsberg hat es vorgemacht: Für Stephan Pusch ist Kommunikation in Sachen Corona Chefsache. Regelmäßig hält er seine Einwohner auf dem Laufenden, teilt die Informationen mit allen, die es betrifft.

Corona betrifft alle. Auch in der Prignitz. Besonders jetzt, wo die Fallzahlen wieder steigen. Was in anderen Regionen normal ist, wird bislang durch die hiesige Verwaltung in vielen Fällen blockiert: die Mitteilung, wo es Infizierte gibt.

Keine Namen, keine Anschriften. Nur die Gemeinde möchte man wissen. Mehr nicht. Und diese Information fällt keineswegs unter den Datenschutz, auch wenn es immer wieder suggeriert wird. Im Gegenteil. Es ist eine Information, die nützen kann. Sie versetzt die Kommunen, die medizinischen Einrichtungen und die Einwohner in die Lage, rechtzeitig einzuschätzen, ob und wie man schnell helfen kann. Corona wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Es bleibt eine Herausforderung, die sich besser bewältigen lässt, wenn alle an einem Strang ziehen.

Stephan Pusch hat für seine Kommunikation das Bundesverdienstkreuz bekommen. Mehr muss man dazu nicht sagen.

Von Stephanie Fedders