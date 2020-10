Corona-Kontaktverfolgung: Jetzt hilft die Bundeswehr in der Prignitz

Perleberg

Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese Meldung eintraf: Ein Patient, der positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, ist im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg verstorben. Das teilte die Klinikleitung am Mittwochnachmittag mit.

Erster Corona-Todesfall in der Prignitz

Zuletzt wurde die Person intensivmedizinisch behandelt. Jetzt ist es der erste Todesfall im Landkreis, der in Zusammenhang mit der Pandemie registriert wurde.

Die Klinik in der Kreisstadt, die nach wie vor acht Patienten nach einem positiven Testergebnis auf der Isolierstation behandelt, weist noch einmal auf das seit dem 10. Oktober geltende Besuchsverbot hin und bittet sowohl Patienten als auch Angehörige, diese Regelung ernst zu nehmen. Die Anweisung gilt ausdrücklich auch für den Außenbereich des Krankenhauses.

Wie angespannt die Situation unverändert ist, zeigt der Blick auf die aktuelle Entwicklung. Nach den jüngsten Ergebnissen aus dem Labor und den zahlreichen, unter anderem am Dienstag in der Teststation Wittenberge genommenen Abstrichen, hat das Gesundheitsamt 17 neue Fälle im Vergleich zum Vortag in die Statistik aufgenommen.

Gesundheitsamt registriert 95 Fälle in der Prignitz

In der Prignitz gelten laut Pressemitteilung des Landkreises somit aktuell 95 Personen als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt mit 63,03 unverändert hoch. Seit Ende vergangener Woche gelten verschärfte Maßnahmen auf Basis der Umgangsverordnung des Landes.

Um den so wichtigen Bereich der Ermittlung von Personen, die mit Infizierten in Kontakt standen, personell zu verstärken, kann das Gesundheitsamt ab sofort auf die Hilfe der Bundeswehr bauen. Am Mittwoch trafen zehn Soldaten in Perleberg ein.

Die Männer gehören zum Fernmeldebataillon 610 in Prenzlau und wurden durch das Land entsendet, das für alle Landkreise ein Kontingent zur Verfügung stellt.

Fernmeldebataillon 610 aus Prenzlau hilft in der Prignitz

„Wir hatten Bedarf angemeldet und freuen uns sehr, jetzt zwei Fünf-Mann-Teams einsetzen zu können“, sagte Marcus Bethmann, Sachbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises, bei der Begrüßung.

Bis zum 30. November sind die Fernmeldesoldaten laut Bethmann für die Arbeit im Gesundheitsamt vorgesehen. Am Donnerstag erfolgt die fachliche Einweisung.

Info: Die Corona-Hotline ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer 03876/713 313 zu erreichen. Weitere Informationen stehen unter www.landkreis-prignitz.de

Von Stephanie Fedders