Corona-Maßnahmen ein „schwerer Schlag“ für Prignitzer Tourismus- und Freizeitbranche

Perleberg

Der Optimismus war eigentlich schon wieder zurückgekehrt in die Prignitzer Unternehmen der Tourismus- und Freizeitbranche. Nach den Einschnitten im Frühjahr keimte im Sommer die Hoffnung auf, das Schlimmste überstanden zu haben.

„Dramatische Situation“ für den Tourismus in der Prignitz

Und jetzt das: Von den drastischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden viele Betriebe kalt erwischt. Entsprechend deutlich fallen auch die Reaktionen auf die angekündigten Schließungen ab dem 2. November aus.

„Für die Tourismus- und Kulturbranche ist das ein schwerer Schlag“, sagt Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann als Vorsitzender des Tourismusverbandes Prignitz. Dessen Geschäftsführer Mike Laskewitz spricht von einer „dramatischen Situation“. Im Sommer war „Licht am Horizont“, so Laskewitz, obwohl die Verluste noch immer nicht aufgeholt seien.

Der Verband setzt darauf, dass „die Betriebe zielgenau unterstützt werden“ ( Laskewitz) und die „Hilfen unbürokratisch ausgezahlt werden“ ( Hermann). Bis zu 75 Prozent des Umsatzes im Vergleich zum November 2019 will der Bund erstatten und hat dafür im Haushalt zehn Milliarden Euro vorgesehen.

Fitnessstudio gesperrt, Übernachtungen abgesagt

Jenny Porep von „Vital Aktiv“ in der Perleberger Lindenstraße erlebt dieses Jahr mit ihrem Team als ein einziges Wechselbad der Gefühle. „Jetzt geht das wieder von vorne los“, sagt sie und berichtet, dass gerade erst die Werbung für die Angebote wieder angelaufen sei.

Ab Montag muss der Fitnessbereich aber wieder gesperrt werden. Was bleibt, sind die physiotherapeutischen Angebote. Für Jenny Porep „ein kleiner Lichtblick“.

Ganz ohne Gäste steht Fria Hagen in den kommenden Wochen da, weil sie die bereits gebuchten Übernachtungen in der Pension am Elbdeich in Mödlich alle wieder absagen muss und das Café schon winterfest gemacht wurde. „Das ist echt bitter. Die Vermietung macht die Hälfte unseres Lebensunterhaltes aus“, erzählt Fria Hagen.

Noch steht nicht fest, ob der Tierpark Perleberg geöffnet bleibt

Inwieweit in den Prignitzer Städten und Gemeinden Bedarf besteht, Einrichtungen zu schließen, ist noch nicht klar. „Wir warten auf kommunaler Ebene erst einmal ab, wie die Verordnung aussehen wird“, sagt Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura.

Denn auch wenn sie die Gründe für die Neuregelungen nachvollziehen kann, so müssen einige Fragen noch geklärt werden – etwa, was mit dem Perleberger Tierpark ist. Das gehe aus den Beschlüssen noch nicht hervor. Angesichts dessen, dass aber auf jeden Fall die Einzelhandelsgeschäfte geöffnet bleiben, steht für Annett Jura eins fest: „Wir halten unsere Verwaltung erst mal offen.“

In Wittenberge steht laut Oliver Hermann noch nicht fest, ob Museum und Bibliothek geöffnet bleiben können. Das Kulturhaus soll als Versammlungsstätte auf jeden Fall weiter zur Verfügung stehen.

Sechs neue Corona-Fälle in der Prignitz

Das Prinzip Hoffnung gilt auch für die Kristalltherme in Bad Wilsnack, die ebenfalls ab dem 2. November schließen muss. Betriebsleiterin Nicole Schlegel hält die Maßnahmen für überzogen, da nicht erwiesen sei, dass Thermen oder Saunen zur Verbreitung des Coronavirus beitragen.

Seit Donnerstag rufen viele enttäuschte Gäste an, die Nicole Schlegel und ihre Kollegen vertrösten müssen. „Ich hoffe, dass die Maßnahmen bis zum 1. Advent greifen, damit die Gäste wenigstens die Weihnachtsstimmung genießen können.“

So weit blickt die Kreisverwaltung noch nicht voraus. Aktuell gelten 85 Personen als infiziert. Sechs neue Fälle sind am Donnerstag dazu gekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt mit 55,15 unverändert hoch.

Kommunen warten auf neue Eindämmungsverordnung

Landrat Torsten Uhe bittet darum, die beschlossenen Maßnahmen einzuhalten, wie er in einer Pressemitteilung verkünden ließ. Es seien harte Beschlüsse, aber auch klare Maßnahmen, die bundeseinheitlich gelten.

Das gemeinsame Vorgehen von Bund und Ländern lobt auch Oliver Hermann: „Es ist gut, dass hier mit einer Sprache gesprochen wird.“

Jetzt warten die Kommunen auf die Konkretisierung des Beschlusses und die neue Eindämmungsverordnung der Landesregierung, die dann als rechtliche Grundlage für die Maßnahmen gilt.

Info: Die Corona-Hotline des Landkreises Prignitz ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer 03876/713313 zu erreichen. Weitere Informationen und die aktuellen Zahlen stehen auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-prignitz.de.

Von Stephanie Fedders und Bernd Atzenroth