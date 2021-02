Perleberg

Dass aus ihrer Idee so viel mehr wurde, damit hatte Jasmin Blume nicht gerechnet: Die Perlebergerin macht derzeit eine Ausbildung zur Erzieherin. Nachdem sie ihren Ausbildungsbetrieb wechseln musste, hatte sie unerwartet mehr Freizeit. Diese wollte sie nutzen, um vor allem Eltern, die von den Auswirkungen des Lockdown betroffen sind, zu unterstützen. Sie bot an, auf Kinder aufzupassen, die nicht in die Kita oder Schule können. Sie verfasste kurzerhand einen Beitrag und stellte ihr Angebot auf Facebook und anderen Portalen ein. Die Resonanz war und ist noch immer riesig.

Jasmin Blume erhält sogar Anfragen aus Rostock und Schwerin

Binnen weniger Stunden meldeten sich zahlreiche Eltern bei der jungen Auszubildenden. Allein der Facebookpost wurde in weniger Stunden mehr als 100 Mal geteilt. In Windeseile rollten dutzende Anfragen ein. „Ich habe sogar Anfragen aus Rostock und Schwerin erhalten“, erklärt Jasmin Blume. Am Ende passte sie jedoch nicht auf Kinder auf, sondern sie gibt Nachhilfeunterricht für Schüler aller Altersstufen.

Homeschooling überfordert nicht wenige Schüler – einigen kann Jasmin Blume helfen. Quelle: Henry Mundt

„Ich hatte schon Anfragen, was die Kinderbetreuung angeht“, sagt sie, „aber die Familien haben für mich einfach zu weit weg gewohnt.“ Den enormen Aufwand hätte sie nicht stemmen können. Aus diesem Grund konzentrierte sie sich auf die Nachhilfe. Dafür war sie sogar bei der einen oder anderen Familie. „Die meisten Aufgaben bekomme ich aber zugeschickt“, erklärt sie. Diese Variante ist der 20-Jährigen auch weitaus angenehmer, weil sie sich und andere so vor einer möglichen Corona-Infektion schützen kann.

Kleine Videos für die Nachhilfe gedreht

So kontrolliert sie in ihren heimischen vier Wänden die Schularbeiten von Kindern von der vierten Klasse an. Sogar Abiturienten bitten sie um Hilfe. Für ihre jüngeren Nachhilfekinder drehte sie kurzerhand sogar kleine Erklär-Videos, die sie sich zuhause am Schreibtisch allein oder mit den Eltern ansehen können.

Ob Dreisatz, Chemie – oder Sachaufgaben – keine Herausforderung ist ihr zu groß. Auch jetzt noch gibt sie Nachhilfe und ist eine gefragte Person. Oft sitzt sie mehrere Stunden und kontrolliert Hausaufgaben, Schulaufgaben, telefoniert mit Eltern und Kindern oder erklärt den Unterrichtsstoff in Videokonferenzen.

Von ihrem Engagement profitieren derzeit auch ihre zwei jüngeren Geschwister. Regelmäßig funken sie ihre große Schwester an und bitte sie um Hilfe beim Homeschooling. „Für viele Eltern ist die aktuelle Situation eine enorme Belastung“, sagt sie, „viele haben mit Chemie und Mathematik nichts am Hut und sollen es jetzt ihren Kindern verständlich erklären.“ Für Jasmin Blume ist das aber kein Problem.

Jasmin Blume wollte eigentlich einen anderen Beruf ergreifen

Die Idee, ihre Dienste als Nachhilfelehrer anzubieten, kam nicht spontan. „Ich habe das schon einmal gemacht“ erklärt sie, „als ich nach Perleberg gezogen bin, habe ich kostenlose Nachhilfe angeboten.“ Schon da wurde sie oft angefragt. Ursprünglich kommt die 20-Jährige aus Seehausen (Landkreis Stendal). Nach Perleberg kam sie wegen ihres Freundes. Dass sie einmal den Beruf der Erzieherin ergreift, hatte sie vor einigen Jahren nicht für möglich gehalten.

Eigentlich war ihr Plan, etwas im Bereich Musik zu machen. „Ich dachte an die Eventbranche, weil ich selbst auch einige Instrumente spiele“ erklärt sie. Obwohl sie bereits in ihrer Heimat viel mit Jugendarbeit am Hut hatte, wäre ihr damals nie im Traum eingefallen, in diesem Bereich auch beruflich zu arbeiten. „Ich war sehr aktiv im Jugendforum und habe es in meiner Heimat mit aufgebaut“, erklärt sie.

Nach der Schule zog es sie aber erstmal nach Perleberg, zu ihrem Freund. Auf der Suche nach einer Ausbildung landete sie in der Erzieherklasse am Oberstufenzentrum. Und dort gefiel es ihr. Sie entschloss sich, eine klassische Ausbildung zum Erzieher zu absolvieren und lernte vorerst in einer Einrichtung in Pritzwalk, genauer der Kinder- und Jugendeinrichtung „Falkennest“. Hier war sie für die Mutter-Kind-Vater Wohngruppe zuständig. „Ich wollte nicht im Kindergarten arbeiten“, erklärt sie, „aber die Arbeit in einem Heim gefällt mir sehr gut.“

Sie fängt im SOS-Kinderdorf in Wittenberge an

Im weiteren Verlauf ihrer Ausbildung wechselte die junge Frau ihren Ausbildungsbetrieb. In Bantikow (Wusterhausen/Dosse) betreute sie traumatisierte Kinder sie in eine Jugendeinrichtung. Jedoch merkte sie schnell, dass die Arbeit im Schloss Bantikow nicht zu ihr passt. Aus diesem Grund fängt sie in einigen Tagen beim SOS-Kinderdorf in Wittenberge an und wird hier ihre Ausbildung beenden. „Für mich ist diese Arbeit meine persönliche Erfüllung“, erklärt die junge Perlebergerin. Später möchte sie vielleicht noch studieren und vielleicht als Lehrerin arbeiten.

Bis dahin nutzt sie die freie Zeit und gibt Mädchen und Jungen Nachhilfe. Das möchte sie auch weiterhin machen, sofern sie es mit ihrer Arbeit vereinbaren kann.

Von Julia Redepenning