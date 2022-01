Die Corona-Spaziergänge in der Prignitz halten, nicht nur die Polizei in Atem. Sie sorgten zuletzt in Pritzwalk, Wittenberge und Perleberg für Aufsehen. Die MAZ hat mit den Bürgermeistern der drei Städte und dem Landrat gesprochen. Das sind ihre Meinungen über die Proteste.