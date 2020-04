Tourismus in der Prignitz fehlen die Perspektiven

Perleberg

Die ersten Signale einer vorsichtigen Lockerung in der Corona-Krise gingen an den Einzelhandel. Museen und Bibliotheken dürfen auch wieder öffnen, die Friseure stehen in den Startlöchern und warten auf den 4. Mai. Nur das Gastgewerbe ist bislang außen vor und hadert mit der angespannten Situation. Auch in der Prignitz.

Gastgewerbe protestiert gegen fehlende Lockerungen

Eine Situation, die zunehmend an den Nerven zehrt, wie Mike Laskewitz nach dem wochenlangen Ausnahmezustand zu berichten weiß. Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz hält telefonisch und mit Videokonferenzen den Kontakt zu den Mitgliedern. Alle haben derzeit das gleiche Problem: „Es fehlt die Perspektive“, weiß Laskewitz.

Anzeige

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Doch dagegen wehrt sich die Branche. Mit verschiedenen Initiativen machen Hoteliers und Gastronomen auf die existenzbedrohende Lage aufmerksam. So fand am Freitag die Aktion „Leere Stühle“ statt, mit der bundesweit für mehr Unterstützung protestiert wurde.

Weitere MAZ+ Artikel

Ergänzend gibt es eine Online-Petition, die sich an die Bundesregierung richtet. Mehr als 17 0000 haben hier schon unterschrieben. Der Deutsche Tourismusverband hat ein Positionspapier mit Vorschlägen zur vorsichtigen Öffnung der Betriebe erarbeitet und auch die Industrie- und Handelskammern des Landes bitten in einem Brief an Ministerpräsident Woidke ( SPD) um ein Ende des Stillstandes zum 4. Mai.

Mit dem Branchendialog Kontakt zu den Anbietern halten

Auch die Prignitzer Touristiker fordern ein Einlenken. In einem Telefonat mit Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) hat Mike Laskewitz um ein entsprechendes Signal gebeten. „Es muss Lockerungen geben, wir werden ja weiterhin vorsichtig sein“, sagt Laskewitz.

Im internen Branchendialog, den der Verband in der Reiseregion regelmäßig per Videoschalte anbietet, besprechen Laskewitz und sein Team die aktuellen Herausforderungen und auch Möglichkeiten, die die Situation bietet.

„Wir müssen die Anbieter motivieren, durchzuhalten“, erklärt Mike Laskewitz. Derzeit sei davon auszugehen, dass der Inlandstourismus nach den Einschränkungen als erstes wieder Fahrt aufnimmt. Urlaub im eigenen Land als Chance für die Region – „das ist genau das, was uns ausmacht“, hofft Laskewitz.

Die Prignitz setzt auf eine verlängerte Saison

Um für diesen Tag gewappnet zu sein, nutzen manche Betriebe die Zeit, um zu renovieren oder neue Gerichte und Außer-Haus-Service auszuprobieren. „Wir brauchen in Zukunft qualitativ hochwertige Angebote“, unterstreicht Mike Laskewitz, der darauf hofft, dass sich die Saison entsprechend verlängern lässt. „Schließlich ist die Prignitz im Winter genau so attraktiv.“

Die Lust auf einen Urlaub zwischen Elbe und Dosse ist nach wie vor bei vielen vorhanden. „Wir bekommen etliche Anfragen von Gästen, ob schon Vorreservierungen möglich sind“, sagt Jeannette Küther, die beim Tourismusverband für Marketing zuständig ist.

Hotels bieten „sorgenfrei buchen“ an

Im Kontakt mit den Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen in der Prignitz hatte sich der Verband zeitnah zum Thema Buchungen ausgetauscht. Mit dem Ergebnis, dass „viele kostenfrei Stornierungen anbieten“, berichtet Küther.

Darauf weisen die Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle auch die künftigen Urlauber hin. Unter dem Motto „sorgenfrei buchen“ hofft der Verband, dass Gäste dennoch Termine reservieren. Dann wüssten die Anbieter bei entsprechenden Signalen aus der Politik gleich, woran sie sind.

Und diese Signale werden sehnsüchtig erwartet. „Die Stimmung kippt langsam“, warnt Mike Laskewitz.

Informationen: Der Tourismusverband Prignitz ist telefonisch unter 03876/30 74 19 20 oder per Mail unter info@dieprignitz.de erreichbar. Alle Informationen zum Thema Corona-Virus sind unter www.dieprignitz.de/newsletter gespeichert und können von der Seite herunter geladen werden.

Von Stephanie Fedders