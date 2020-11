Corona-Verstöße in der Prignitz: Landkreis liegen 214 Anzeigen vor

Pritzwalk

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bündeln auf nicht unerhebliche Weise Kräfte in den Ordnungsbehörden der Kommunen in der Prignitz und bei der Polizei.

214 Anzeigen wegen Corona-Verstöße liegen beim Landkreis Prignitz

Seit März und damit seit Beginn des Ausbruchsgeschehens führt der Landkreis Prignitz eine Statistik über die Anzeigen wegen Verstößen gegen die Regeln – mit Stand vom 30. Oktober sind 214 Beanstandungen eingegangen.

Die Bandbreite reicht von eingestellten Verfahren bis zur Weiterleitung der Anzeigen an die Staatsanwaltschaft, wie der Landkreis auf Nachfrage mitteilt. Nicht alle Fälle werden öffentlich. Das gilt beispielsweise für Verstöße gegen die Quarantäneverordnung.

Es gibt aber auch Situationen, in denen es die Einwohner sind, die auf Missstände aufmerksam machen und sich darüber in den Verwaltungen beschweren. Das musste beispielsweise die Stadt Pritzwalk schon mehrfach erleben, die wiederholt Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht in Supermärkten der Dömnitzstadt durchführte.

Edeka-Märkte in Pritzwalk fallen negativ auf

Negativ fallen der Verwaltung bereits seit längerem die beiden Edeka-Märkte auf, wie das Büro des Bürgermeisters auf Nachfrage bestätigte.

Nach den ersten Verstößen seien vor Ort „mehrere mündliche Ermahnungen“ ausgesprochen worden. Nach weiteren Kontrollen am 3. Juni gab es erneut Grund zu Beanstandungen, die an den Landkreis gemeldet wurden.

Da die Beschwerden nicht weniger wurden, erhielt die Stadt eine Aufforderung des Landkreises, Ordnungsamt und Polizei sollten gemeinsam kontrollieren. So geschehen am 22. September in gleich vier Pritzwalker Märkten.

Verstöße gegen die Maskenpflicht und fehlende Plexiglasscheiben

Das Gros der Kunden ohne Masken habe sich einsichtig gezeigt, manche hätten die Ordnungskräfte aber auch übel beleidigt, teilte die Stadtverwaltung mit.

Zuletzt ging es wieder um Verstöße bei Edeka in Pritzwalk. Kunden hatten sich erneut beschwert, was weitere Kontrollen durch das Ordnungsamt am 19. und 21. Oktober nach sich zog. Bemängelt wurde unter anderem das Fehlen von Plexiglasscheiben zum Schutz der Mitarbeiter und der Kunden, was die Stadt an den Landkreis gemeldet hat.

Die Geschäftsleitung von Edeka war am Mittwoch trotz zahlreicher Versuche telefonisch nicht zu erreichen.

103 Personen sind aktuell in der Prignitz infiziert

Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, bestätigt, dass die Kollegen in Pritzwalk schon mehrfach mit „Corona-Sachverhalten“ zu tun hatten. Bei Kontrollen „sind aber in erster Linie Städte und Gemeinden zu ständig“.

Das wiederum beruht auf einem Amtshilfeersuchen des Landkreises an die Prignitzer Städte und Gemeinden, die „mit ihren Ordnungsämtern stichpunktartig Überprüfungen“ durchführen sollen, wie Danuta Schönhardt, Geschäftsbereichsleiterin Soziales und Gesundheit, auf einer Pressekonferenz am 22. Oktober mitgeteilt hatte.

An diesem Tag überschritt der Landkreis erstmals die 50er-Marke bei der Sieben-Tage-Inzidenz und gilt seitdem als Risikogebiet.

Mit Stand vom 4. November teilt der Landkreis mit, dass 103 Personen infiziert sind. 15 Fälle sind binnen 24 Stunden neu dazugekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 65,65.

Von Stephanie Fedders