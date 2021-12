Perleberg

Die Belastung des Klinikpersonals wächst Tag für Tag. Hinzu kommen immer mehr Patienten, die ins Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg eingeliefert werden. „Deshalb bitten wir dringend um Unterstützung“, heißt es in einem Aufruf der Klinikleitung am Donnerstag. Benötigt werden examinierte Krankenschwestern, Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpfleger sowie Pflegekräfte.

Wer helfen kann, soll die Pflegedienstleitung unter der Telefonnummer 03876/30 44 00 kontaktieren. Dort würden dann alle weiteren Details besprochen werden.

Besuchsverbot im Kreiskrankenhaus Prignitz

Weiterhin gilt im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg ein Besuchsverbot. Dieses betrifft auch den Außenbereich. Um Infektionsketten gar nicht erst entstehen zu lassen und aus Rücksicht auf die Mitpatienten wird von der Klinikleitung um Verständnis und Beachtung dieser Regel gebeten.

Aktuell sind 36 Personen im Krankenhaus in Perleberg in Behandlung, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Drei davon liegen auf der Intensivstation.

Für den gesamten Landkreis meldete das Robert Koch Institut am Donnerstag 314 Neuinfektionen. In den vergangenen sieben Tagen verzeichnete die Statistik 533 Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner steigt damit deutlich auf 700,4 an. Zudem gibt es drei neue Sterbefälle. Die Gesamtzahl liegt mittlerweile bei 173.

Gesundheitsamt teilt neue Corona-Fälle mit

Ursächlich für die besonders hohen Zahlen ist ein Übermittlungsfehler zur Schnittstelle des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) in Potsdam sowie des Robert Koch Instituts. Mindestens zwei Tage lang konnten die Corona-Zahlen aus der Prignitz gar nicht oder nur teilweise vom Gesundheitsamt weiter übertragen werden.

Für den Donnerstag hat der Landkreis 83 neue Corona-Fälle ausgewiesen. Die meisten Neuinfektionen gibt es in den Städten Wittenberge (20) und Perleberg (15). Diese Zahlen werden jedoch frühestens am Freitag in die Statistik des Robert-Koch-Instituts einfließen.

Impfaktion in Prignitzer Kirchen wird fortgesetzt

Am Freitag wird zudem auch die Impfaktion des Kreiskrankenhauses und des Kirchenkreises in den Kirchen der Prignitz fortgesetzt – um 17 Uhr in Meyenburg und Kietz. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

